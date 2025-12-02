Uz pomoć AI-a uči kineski i organizira putovanja: 'Ako ne razumijemo tehnologiju, lako se izgubimo'

Hrvatska ulazi u razdoblje ubrzane AI transformacije, a njezin ključni preduvjet postaje - AI pismenost. Da je riječ o jednoj od ključnih vještina slaže se i Lorena Barić, izvršna direktorica udruge CroAI koja intenzivno radi na edukaciji građana i povezivanju domaćeg AI ekosustava. Zašto se ljudi boje tehnologije, kako se strah edukacijom pretvara u znatiželju, što hrvatske tvrtke mogu napraviti da uhvate korak te zašto će poznavanje AI alata uskoro biti ključno - neke su to od tema kojih se dotaknula u razgovoru za tportal

Hrvatska udruga za umjetnu inteligenciju CroAI posljednjih godinu i pol prolazi kroz razdoblje ubrzanog rasta, a Lorena Barić, njezina izvršna direktorica, naglašava da žele 'graditi zajednicu koja razumije AI, povezuje ljude i otvara konkretne prilike'. Fokus je, kaže, jednostavan: Hrvatska ima talent i volju, ali treba infrastrukturu, edukaciju i prostor za brži razvoj. 'U CroAI-u sam nešto manje od godinu i pol i od tada smo u intenzivnom, ali jako lijepom periodu rasta i daljnje profesionalizacije udruge', kaže Barić. Uz povezivanje industrije, jedan od ključnih prioriteta im je masovno podizanje razine AI pismenosti: od građana do nastavnika, od tvrtki do javnog sektora.

AI pismenost kao ključna vještina CroAI surađuje s brojnim organizacijama i kompanijama, među kojima je i Hrvatski Telekom te je član udruge 'od samih početaka'. Stoga, kaže Barić, posebno cijeni inicijativu HT-ovu inicijativu 'AI ti to možeš', nacionalni program besplatnih edukacija na hrvatskom jeziku o umjetnoj inteligenciji. 'Program 'AI ti to možeš' je odličan primjer toga kako velika kompanija može povući društvo naprijed. Danas je AI pismenost jedna od ključnih vještina, ne samo poslovno, nego i privatno', tumači naša sugovornica. 'Ako ne razumiješ tehnologiju koja oblikuje tvoju svakodnevicu, onda je lako osjećati se izgubljeno. Zato volim ovakve inicijative. Besplatne su, pristupačne i ljudima daju konkretne vještine. I zato bih iskreno pozvala sve da se uključe i iskoriste priliku!' Kaže da većina građana, ni ne znajući, već koristi umjetnu inteligenciju: 'Realno, već su prigrlili AI, samo možda nisu svjesni toga. ChatGPT i drugi alati, personalizirane preporuke, alati koji nam skraćuju posao… to je već dio naše svakodnevice.' No strahovi i dalje postoje, a među najčešćima su gubitak kontrole, privatnosti i 'što ako tehnologija odlučuje umjesto mene'. 'S druge strane, ljude fasciniraju praktičnost, brzina, kreativnost, sve što im otvaraju AI alati', navodi Barić.

Rješenje je u edukaciji Upitana kako odgovoriti na te strahove, kaže da rješenje leži u edukaciji. 'Kad ljudi bolje razumiju tehnologiju i imaju priliku isprobati je u sigurnom okruženju, strah se vrlo brzo pretvara u znatiželju i osjećaj da imaju alat koji mogu koristiti, a ne prijetnju nad kojom nemaju kontrolu.' Primjećuje u javnosti dvije uvjerljivo najčešće zablude: da će nas 'AI sve zamijeniti' i 'to je samo za IT ljude'. Kaže da su obje tvrdnje pogrešne i da postoji samo jedan lijek – informacija, praksa i razumijevanje toga kako se AI uklapa u posao, a ne kako ga zamjenjuje. Zato CroAI provodi niz edukacija: 'Elements of AI', program 'AI se educiraj', kroz koji je prošlo više od 4000 nastavnika, te sudjeluje u programu 'AI ti to možeš'. Barić priznaje da bez umjetne inteligencije danas ne može zamisliti ni radni dan ni privatnu organizaciju života. 'Ako govorimo o alatima poput Perplexityja ili ChatGPT-ja, koristim ih svaki dan i poslovno i privatno', otkriva nam. U radu joj pomažu u analizi, pripremi materijala, bržem donošenju odluka i brainstormingu, a privatno u organizaciji putovanja i učenju jezika: 'Jako mi je to korisno jer učim kineski jezik.'

Što donosi iduće razdoblje? Pritom nije sklona dramatičnim i apokaliptičnim prognozama. AI, kaže Barić, neće 'preokrenuti svijet preko noći', ali će polako postati sveprisutna infrastruktura. 'Donijet će nam puno praktičnosti: brže procese, pametnije javne usluge, pristupačno učenje i personalizirano iskustvo u gotovo svemu. Neće svijet okrenuti naglavačke preko noći, ali će polako postati 'nevidljiva pozadina' koja nam olakšava svakodnevnicu', smatra Barić. Upitana hoće li poznavanje AI-a postati obavezna vještina u gotovo svim profesijama, Barić odgovara: 'Već jest. Ljudi koji znaju raditi s AI-em imat će prednost – jednostavno će biti brži i efikasniji. Kao što je prije dvadeset godina bilo važno znaš li raditi u Excelu, tako će uskoro biti i poznavanje AI alata.'