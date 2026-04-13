Preokret na tržištu pametnih telefona: Apple zasjeo na čelnu poziciju, Google najviše raste

Prema podacima Counterpoint Researcha, Apple je zauzeo prvo mjesto na globalnoj razini u prvom tromjesečju 2026. godine. Nikad dosad nije uspio izbiti na čelnu poziciju u prvom kvartalu.

Globalno tržište pametnih telefona upravo je doživjelo preokret. Na čelnu poziciju zasjeo je Appleov iPhone , dok Googleova linija Pixel tiho ostvaruje neke od najboljih stopa rasta do sada.

Jabučari su došli do oko 21 posto tržišnog udjela, nadmašivši Samsungovih 20 posto u trenutku dok je ukupno tržište pametnih telefona palo za šest posto u odnosu na prethodnu godinu. To je rezultat mješavine snažne potražnje za serijom uređaja iPhone 17, agresivnih ponuda za zamjenu i solidnih rezultata na ključnim tržištima poput Indije i azijsko-pacifičke regije.

Linija Pixel je zabilježila rast od oko 14 posto u odnosu na prethodnu godinu. Taj je rezultat pripisan Googleovom udvostručavanju napora vezanim uz značajke umjetne inteligencije, računalnu fotografiju i čisto softversko iskustvo. Pomoglo je i lansiranje novijih modela poput Pixela 10a.

Google još nije ozbiljan izazivač za vodeću trojku (treći je Xiaomi, s padom od 19 posto), ali čini se kako im je važnije stvoriti lojalnu premium nišu nego dominirati volumenom, piše Digital Trends.