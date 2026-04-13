PRVI KVARTAL 2026.

Preokret na tržištu pametnih telefona: Apple zasjeo na čelnu poziciju, Google najviše raste

Miroslav Wranka

13.04.2026 u 11:36

Google Pixel Izvor: EPA / Autor: Justin Lane
Globalno tržište pametnih telefona upravo je doživjelo preokret. Na čelnu poziciju zasjeo je Appleov iPhone, dok Googleova linija Pixel tiho ostvaruje neke od najboljih stopa rasta do sada.

Prema podacima Counterpoint Researcha, Apple je zauzeo prvo mjesto na globalnoj razini u prvom tromjesečju 2026. godine. Nikad dosad nije uspio izbiti na čelnu poziciju u prvom kvartalu.

Jabučari su došli do oko 21 posto tržišnog udjela, nadmašivši Samsungovih 20 posto u trenutku dok je ukupno tržište pametnih telefona palo za šest posto u odnosu na prethodnu godinu. To je rezultat mješavine snažne potražnje za serijom uređaja iPhone 17, agresivnih ponuda za zamjenu i solidnih rezultata na ključnim tržištima poput Indije i azijsko-pacifičke regije.

Linija Pixel je zabilježila rast od oko 14 posto u odnosu na prethodnu godinu. Taj je rezultat pripisan Googleovom udvostručavanju napora vezanim uz značajke umjetne inteligencije, računalnu fotografiju i čisto softversko iskustvo. Pomoglo je i lansiranje novijih modela poput Pixela 10a.

Google još nije ozbiljan izazivač za vodeću trojku (treći je Xiaomi, s padom od 19 posto), ali čini se kako im je važnije stvoriti lojalnu premium nišu nego dominirati volumenom, piše Digital Trends.

PRIJETIO I DRUGIMA

Napadač na Sama Altmana: 'Došao sam zapaliti i ubiti sve u OpenAI-ju'
Više od 70 organizacija traži da Meta hitno povuče tehnologiju prepoznavanja lica iz pametnih naočala
Hakerski napad na Booking.com, ukrali podatke o korisnicima

