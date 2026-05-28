Ma kakva Silicijska dolina? Stiže 'silicijska Valhalla'

'Dogodila se stvarna promjena u europskom tehnološkom ekosustavu', rekao je za Business Insider George Robson iz investicijskog fonda Sequoia.

Švedski startupovi poput Lovablea i Legore , britanski Wayve ili novi pariški AI laboratorij AMI Labs, iza kojeg stoji poznati istraživač Yann LeCun, postali su simboli novih europskih tehnoloških ambicija. Osnivači i investitori tvrde da Europa prvi put nakon dugo vremena više nije samo izvor talenata za američke tehnološke gigante, već počinje graditi vlastite ozbiljne AI kompanije.

AI mijenja pravila igre

Jedan od glavnih razloga za tu promjenu je umjetna inteligencija jer je značajno ubrzala razvoj startupova i smanjila troškove rasta.

Godinama je obrazac bio sličan: startup nastane u Europi, uspije privući prve investicije, ali kada dođe vrijeme za veće širenje, preseli se u SAD zbog kapitala, tržišta i investitora. Primjeri poput DeepMinda ili Darktracea često su se navodili kao dokaz toga da Europa teško zadržava svoje tehnološke zvijezde.

No AI sada mijenja dinamiku razvoja tehnoloških kompanija. Startupovi s manjim timovima mogu brže razvijati proizvode, automatizirati dio posla i trošiti manje novca nego prije. 'Promijenila se logika zbog koje su kompanije morale odlaziti u SAD', smatra Anton Osika, direktor švedskog startupa Lovable.

Prema njegovim riječima, umjetna inteligencija smanjuje potrebu za golemim količinama kapitala potrebnim za rast, što bi moglo omogućiti većem broju startupova da ostanu i razvijaju se u Europi. 'Na samom smo početku te promjene', kaže Osika.

Europa i dalje zaostaje za SAD-om po investicijama, ali razlika se smanjuje

Iako američke kompanije i dalje privlače značajno više investicija od europskih startupova, situacija se postupno mijenja. Prema podacima investicijske kompanije Atomico, prosječna veličina europskih venture capital fondova utrostručila se od 2016. godine.

Dodatni signal promjene stigao je kada je Yann LeCun, jedan od najpoznatijih svjetskih istraživača AI-a i dugogodišnji znanstvenik Mete, objavio da je prikupio milijardu dolara za svoj novi pariški AI startup AMI Labs. LeCun je pritom naglasio da želi izgraditi jedan od rijetkih vodećih AI laboratorija koji nije ni kineski ni američki.

Alex Kendall, direktor britanske kompanije Wayve, koja razvija autonomna vozila, smatra da Europa danas prvi put ozbiljno kombinira vrhunski istraživački kadar, kapital i ambiciju. 'Najbolji svjetski fondovi sada žele ulagati u tržišta poput Ujedinjenog Kraljevstva i otvaraju lokalne urede da bi bili bliže europskim startupovima', rekao je Kendall.

Stockholm postaje nova tehnološka zvijezda

Posebnu pažnju posljednjih godina privlači Stockholm te ga neki već nazivaju 'silicijskom Valhallom'. Grad iz kojeg su potekli Spotify i Klarna danas stvara novu generaciju AI startupova poput Lovablea i Legore.

Legora, koja razvija AI alate za pravnu industriju i konkurira američkom Harveyju, tvrdi da među klijentima ima petinu od sto najvećih američkih odvjetničkih društava.

Adrian Parlow, direktor proizvoda u Legori, preselio se iz SAD-a u Stockholm i kaže da tamošnja scena podsjeća na 'Silicijsku dolinu sa skandinavskim stilom'. 'Ljudi su manje egocentrični, a istovremeno imaju veliku želju za rastom i uspjehom', smatra Parlow.

Europa više ne želi biti samo rasadnik talenata

Promjene se vide i u migraciji tehnoloških stručnjaka. Podaci tvrtke Revelio pokazuju da se sve više tehnoloških radnika seli iz SAD-a u Europu, a ne obrnuto. Dio razloga za to leži i u američkoj imigracijskoj politici, jer nakon što je administracija Donalda Trumpa pooštrila pravila za vize H-1B dio stručnjaka počeo je tražiti alternative izvan SAD-a.

Europske države sve otvorenije pokušavaju privući stručnjake za AI kvalitetom života, sigurnošću te boljim odnosom privatnog i poslovnog života.

Finski predsjednik Alexander Stubb nedavno je javno pozvao međunarodne tehnološke stručnjake da se presele u Finsku. 'Imamo dobre škole, visok životni standard i sigurnost. Kvaliteta života ovdje je među najboljima na svijetu', rekao je Stubb.

Osnivači i investitori smatraju da Europa napokon počinje stvarati tehnološki zamašnjak te uspješne kompanije potiču novu generaciju osnivača, investitora i talenata koji ostaju u europskom ekosustavu. 'Uspjeh stvara novi uspjeh. To je ono što je Europi dugo nedostajalo', zaključuje Parlow.