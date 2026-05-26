Ratu u Iranu i gospodarskom padu usprkos, europske tehnološke dionice rastu

Očekuje se kako će dionice na Starom kontinentu podbaciti u odnosu na američke sve dok rat traje. Podaci pokazuju kako je gospodarska aktivnost eurozone u svibnju pala najvećom stopom u više od dvije i pol godine.

Snažan rast europskih tehnoloških dionica uglavnom je prošao ispod radara usred sve tamnijeg obzora za europska tržišta dionica zbog toga što energetski šok izazvan iranskim ratom usporava gospodarski rast.

Ipak, istraživanje TS Lombarda pokazuje kako dvije košarice dionica povezanih s umjetnom inteligencijom čine više od dvije trećine pozitivnih rezultata europskih dionica u posljednjih mjesec i pol. Bile su otprilike u rangu s trgovanjem na američkoj burzi Nasdaq.

Jedna košarica TS Lombard AI, sastavljena od tvrtki u lancu opskrbe poluvodičima poput ASML-a, Infineona i STMicroelectronicsa, porasla je za otprilike 20 posto od početka travnja. Druga, s porastom od oko 22 posto, sastoji se od tvrtki koje sudjeluju u izgradnji infrastrukture umjetne inteligencije poput podatkovnih centara, a uključuje Schneider Electric i talijanski Prysmian.

Dobitci europskih tehnoloških dionica zasjenjeni su porastom južnokorejskog indeksa od 55 posto u istom razdoblju, pokazuju podaci LSEG-a. Nasdaq 100 porastao je za otprilike 21 posto, a tajvanske dionice porasle su za oko 28 posto, prema izvješću TS Lombarda.

Obnovljeni fokus na AI, istaknut snažnim američkim tehnološkim zaradama od početka travnja, kao i pritisak Europe usmjeren prema podršci za tehnološku infrastrukturu, sugeriraju kako bi europske tehnološke dionice mogle nastaviti rasti.

Seema Shah, glavna globalna strategica u Principal Asset Managementu, koji upravlja s oko 578 milijardi američkih dolara, istaknula je obnovljeni fokus Europe na inovacije koji se počeo pokazivati ​​u posljednje dvije godine u obrani, energetskoj sigurnosti i infrastrukturi umjetne inteligencije.

'Vidite kapitalna ulaganja u ta područja. Mislimo da su te vrste sekularnih tema ostale prilično jake i vjerojatno su zapravo pojačane sukobom', rekla je Shah, a prenosi MSN.

Čak i nakon nedavnih dobitaka, europske tehnološke dionice imaju nižu procjenu od američkih konkurenata. Podindeks europskih tehnoloških dionica trguje se po gotovo 28 puta većoj cijeni od očekivane zarade, u usporedbi s gotovo 35 puta većom cijenom za Nasdaq.

Dok je europski indeks STOXX 600 pao za nešto više od dva posto od početka rata u Iranu 28. veljače, dionice tehnoloških tvrtki u regiji porasle su za 10 posto. U jednom trenutku su dosegle najvišu razinu od 2000. godine. Tehnologija čini samo 10 posto europskog benchmarka, kojim dominiraju financije, industrija i zdravstvo.