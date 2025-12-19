Austrijski vrhovni sud: 'Metin model personaliziranih oglasa je nezakonit'

Prikupljanjem podataka o korisnicima iz aplikacija drugih tvrtki i s internetskih stranica te obradom osjetljivih podataka bez 'izričitog, informiranog, nedvosmislenog i dobrovoljnog' pristanka korisnika na slanje ciljanih oglasa Meta krši Opću uredbu o zaštiti podataka (GDPR) Europske unije, stoji u presudi.

Sud je Meti naložio da prestane obrađivati osjetljive podatke korisnike, poput političkih stajališta ili zdravstvenog stanja, odbivši tvrdnje kompanije da to nije tehnički izvedivo. Presuda je potvrdila ranije odluke o upotrebi osobnih podataka bez izričite privole korisnika.

Meta po nalogu austrijskog suda mora korisnicima u Europskoj uniji osigurati i neograničeni pristup njihovim osobnim podacima unutar 14 dana od podnošenja zahtjeva.

Prema presudi, kompanija mora korisnicima, uz njihove podatke, dostaviti i detaljne informacije o njihovim izvorima, a mora ih obavijestiti i kome ih šalje i zašto. Austrijski vrhovni sud napominje u priopćenju da se odluka temelji na situaciji iz 2020. godine.