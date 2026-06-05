Nintendo će u EU-u prodavati Switch 2 s lakše izmjenjivom baterijom

Nintendo će 2027. godine predstaviti posebnu verziju konzole Nintendo Switch 2 s baterijom koju će korisnici moći sami zamijeniti, potvrdila je tvrtka u objavi vezanoj uz usklađivanje s novim pravilima Europske unije o pravu na popravak.

Riječ je o regulativi usvojenoj 2023. godine, prema kojoj će od 18. veljače 2027. baterije u određenim elektroničkim uređajima koji se prodaju na tržištu EU-a morati biti lako zamjenjive bez potrebe za servisnim zahvatom. Nintendo navodi da već priprema proizvode koji će zadovoljiti te zahtjeve. Iako tvrtka nije izravno spomenula Switch 2, u dokumentaciji se navodi kako razvija buduće verzije proizvoda čiji brojevi modela počinju oznakom 'BEE'. Upravo se taj kod koristi za Switch 2, njegove dodatke i igre, zbog čega se zaključuje da se planovi odnose na novu generaciju konzole.

Prema dostupnim informacijama, modeli s izmjenjivom baterijom imat će zasebne oznake modela te oznaku 'OSM' na pakiranju. Prodavat će se kao posebni proizvodi radi regulatornih razloga, što sugerira da će biti namijenjeni isključivo tržištu Europske unije, dok se izvan Europe vjerojatno neće nuditi, piše Engadget.

Zanimljivo je da Nintendo nije spomenuo proizvode s oznakom 'HAC', koja se koristi za originalni Switch, što upućuje na to da tvrtka nema planove razvijati verziju prve generacije konzole usklađenu s novim pravilima, što nije iznenađujuće s obzirom na postupno gašenje starijeg modela nakon dolaska Switcha 2.

Switch 2 lansiran je 2025. godine te donosi veći zaslon, više interne memorije i znatno snažnije performanse u odnosu na originalni Switch. Nintendo zasad nije otkrio kada će točno nova verzija s izmjenjivom baterijom stići na tržište niti koliko će koštati. Podsjetimo, tvrtka je u svibnju ove godine povećala cijenu Switcha 2 u Europskoj uniji s 470 na 500 eura, navodeći rast troškova memorijskih komponenti i promijenjene tržišne uvjete kao glavne razloge poskupljenja.