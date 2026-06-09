POPUSTI I NAJAVE

Više od 100 domaćih naslova: Počela velika rasprodaja hrvatskih videoigara na Steamu

L. Š.

09.06.2026 u 14:58

tportal
Izvor: Magnific / Autor: Photographer: Dragos Condrea
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Hrvatski proizvođači videoigara ponovno su udružili snage kako bi organizirali Games from Croatia Steam Sale, veliku godišnju promociju domaće industrije videoigara na Steamu, najvećoj svjetskoj digitalnoj platformi za PC igre

Rasprodaja je počela 8. lipnja u 19:00 sati i traje sedam dana, tijekom kojih će igrači iz cijelog svijeta moći otkriti više od stotinu hrvatskih videoigara uz brojne popuste, nove najave, trailere i demo verzije nadolazećih naslova.

Među igrama uključenima u rasprodaju nalaze se neki od najvećih hrvatskih uspjeha posljednjih godina, uključujući Escape Simulator i Escape Simulator 2 studija Pine, serijal The Talos Principle i The Talos Principle 2 te legendarni serijal Serious Sam studija Croteam, kao i SCUM studija Gamepires. Uz njih, u promociji sudjeluju i brojni drugi domaći naslovi poput Bloodgrounds, Pompeii: The Legacy, Kaiserpunk, SEUM, serijala Starpoint Gemini, Go Home Annie, Unity of Command, Eyes in the Dark, Serious Sam: Tormental i mnogih drugih.

Steam, Games from Croatia
Steam, Games from Croatia Izvor: Licencirane fotografije / Autor: CGDA

Ovogodišnje izdanje donosi i nove materijale te nastavak promocije nadolazećih hrvatskih projekata, među kojima se posebno ističe The Talos Principle 3, nedavno najavljeni novi nastavak jednog od najuspješnijih domaćih serijala videoigara. Posjetitelji će također moći vidjeti nove materijale za igre Sunset Survival: Miami studija Ajvar, Farlane studija Siscia Games, Anchor, Grayskin, Zero Space, Crispy Circuits te brojne druge projekte u razvoju.

Na sam dan početka rasprodaje izlazi i Atre: Dominance Wars, novi naslov hrvatskog studija Ironward, poznatog po uspješnom serijalu Red Solstice.

Games from Croatia Steam Sale tijekom posljednjih godina prerastao je u jednu od najvećih nacionalnih promocija videoigara na Steamu. Prošlogodišnje izdanje dosegnulo je više od dva milijuna igrača diljem svijeta te dodatno povećalo vidljivost hrvatskih razvojnih timova na međunarodnom tržištu.

Događaj predstavlja jedinstvenu priliku za upoznavanje s hrvatskom scenom videoigara, otkrivanje novih projekata i podršku industriji koja posljednjih godina bilježi kontinuiran rast i sve veći broj međunarodnih uspjeha, navodi se o priopćenju. Više informacija o svim igrama uključenima u rasprodaju dostupno je na Steam stranici događaja.

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