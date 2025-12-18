U čast Jane Goodall: Nagrada za inicijative koje spašavaju život na Zemlji

May je za Guardian rekao da je Goodall, koja je bila članica savjetodavnog odbora Starmusa, podržala osnivanje ove nagrade. Ideja o medalji potekla je upravo od nje jer je željela da Starmus preuzme odgovornost za njezinu dodjelu , što je, prema njegovim riječima, odraz posebnog odnosa koji je imala s festivalom.

Medalja Starmus Jane Goodall Earth dodjeljivat će se u čast britanske primatologinje, preminule ove godine, a namijenjena je pojedincima i inicijativama koji se zalažu za očuvanje života na Zemlji . Prvi dobitnici trebali bi biti proglašeni na festivalu Starmus VIII na Tenerifima od 17. do 22. listopada sljedeće godine.

Jedna medalja, više kategorija

Nagradu je pozdravio i njezin unuk Merlin van Lawick rekavši da će prepoznati održive programe usmjerene na poboljšanje svijeta za ljude, životinje i okoliš te potaknuti nastavak takvog rada. Suosnivač Starmusa Garik Israelian dodao je da će priznanje vjerojatno imati više kategorija, slično Medalji Stephena Hawkinga za komunikaciju znanosti, a koju je festival utemeljio prije deset godina i čija je dobitnica bila i sama Goodall.

May je priznao da mu je teško biti optimističan u pogledu budućnosti planeta. Rekao je da trenutačna američka politika vodi rat protiv znanosti i znanja, što, po njegovu mišljenju, ozbiljno ugrožava globalne napore. Smatra da stanje ne izgleda dobro te da je nužno ozbiljnije promisliti o posljedicama ljudskih postupaka, ne samo kada je riječ o globalnom zatopljenju, nego i o ukupnom odnosu prema prirodi. Upravo zato, kaže, pravo je vrijeme za to da se slijedi primjer Goodall i mijenja način na koji se odnosimo prema životinjama.

Israelian je istaknuo da je jedan od velikih problema današnjice širenje dezinformacija te da će središnja tema sljedećeg festivala biti 'potraga za istinom'. Upozorio je da ona postaje predmetom političkih rasprava, što smatra iznimno opasnim, posebno kada je riječ o znanstvenim disciplinama vezanima uz klimu koje, naglasio je, ne bi smjele biti pod političkim utjecajem.

Razlozi za optimizam

Sir May se nada da će medalja potaknuti konkretno djelovanje. Rekao je da je cilj ohrabriti ljude da se uključe, da im bude stalo i da djeluju u tom smjeru, bez obzira na to jesu li optimistični ili ne. Prema njegovim riječima, čak i uz mogućnost neuspjeha, važno je nastaviti raditi na ostvarivanju uspjeha.

Van Lawick, koji se i sam bavi zaštitom prirode, izrazio je uvjerenje da ljudi, uz odgovarajuće vodstvo i osnaživanje, mogu biti odgovorni čuvari planeta. Kao primjer naveo je rad Instituta Jane Goodall, koji, među ostalim, potiče mlade da se uključe u aktivnosti vezane uz zajednicu, životinje i okoliš. Prisjetio se i čestih riječi svoje bake da svakodnevni postupci čine razliku te da je na svakome od nas da odluči o svojoj ostavštini, dodavši da još nije prekasno te da će nova medalja pružiti poticaj i povećati osviještenost o pozitivnim djelima koja se već poduzimaju.