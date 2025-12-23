Znanstvenici upozoravaju: klasična ljestvica uragana više nije dovoljna

U oceanima se sve češće pojavljuju točke iznadprosječno zagrijane vode koje pogoduju nastanku iznimno destruktivnih oluja
Milton, Haiyan i Patricia. Ove iznimno stražne tropske ciklone potaknule su raspravu o tome treba li uvesti novu, šestu kategoriju uragana. Jedan tim znanstvenika smatra da treba, osobito jer njihova najnovija istraživanja upućuju na to da ovakve oluje predstavljaju sve veću prijetnju gusto naseljenim područjima.
I-I Lin, profesorica i predstojnica Katedre za atmosferske znanosti na Nacionalnom tajvanskom sveučilištu, predstavila je istraživanje svojeg tima na godišnjem sastanku Američke geofizičke unije (AGU) u New Orleansu. Rezultati, koji još nisu prošli recenzijski postupak, pokazuju da se regionalna područja toplog mora - 'žarišta' i svojevrsni inkubatori mega-uragana ubrzano šire.
Lin i njezini suradnici smatraju da to dodatno jača argumente za uvođenje kategorije 6 koja bi gradovima i vlastima omogućila bolju pripremu za posljedice iznimno snažnih uragana, osobito u regijama gdje oni postaju sve učestaliji. 'Doista mislimo da postoji potreba da se javnosti pruže važnije i jasnije informacije', izjavila je Lin u priopćenju AGU-a.
Argumenti za kategoriju 6
Tajfun Haiyan pogodio je Filipine 2013. godine, usmrtivši najmanje 6.300 ljudi i raselivši milijune. Godinu dana kasnije Lin je predvodila studiju koja je Haiyanovo dotad nezabilježeno jačanje u velikoj mjeri pripisala toplim podmorskim temperaturama u zapadnom tropskom Pacifiku.
Oluja je dosegnula maksimalnu stalnu brzinu vjetra od 315 kilometara na sat, što je znatno iznad praga kategorije 5 koji iznosi 252 km/h. Haiyan se i danas smatra jednim od najjačih tropskih ciklona koji su ikada pogodili kopno.
U svom radu Lin i kolege predlažu proširenje Saffir–Simpsonove ljestvice jačine uragana uvođenjem kategorije 6 za oluje s maksimalnom brzinom vjetra iznad 296 km/h. Trenutačna ljestvica sve takve oluje, bez obzira na to koliko su snažnije, svrstava u kategoriju 5.
Rastuća prijetnja mega-uragana
Novo istraživanje analiziralo je sve velike oluje zabilježene u posljednjih 40 godina i pokazalo da su cikloni koji bi se mogli svrstati u kategoriju 6 sve češći. Između 1982. i 2011. zabilježeno ih je osam, dok ih je između 2013. i 2023. bilo deset. Drugim riječima, čak četvrtina takvih oluja u posljednja četiri desetljeća dogodila se u zadnjih deset godina.
Studija pokazuje da se većina ovih ciklona formira u područjima izrazito toplog mora. Najveće takvo žarište nalazi se u zapadnom Pacifiku, istočno od Filipina i Bornea, dok se drugo nalazi u sjevernom Atlantiku, istočno od Kube, Hispaniole i Floride.
Zabrinjavajuće je i to što se ta žarišta šire. Sjevernoatlantsko se, primjerice, proširilo prema istoku iznad sjeverne obale Južne Amerike te prema zapadu u Meksički zaljev. Lin i njezini suradnici procjenjuju da je 60 do 70 posto tog širenja, a time i povećane vjerojatnosti nastanka uragana kategorije 6, posljedica globalnog zagrijavanja uzrokovanog ljudskim djelovanjem.
Kako se planet ubrzano zagrijava, postaje jasno da se svijet suočava s novom razinom opasnosti od tropskih oluja. Rasprava o tome treba li uvesti kategoriju 6 u postojeću ljestvicu ili (čak razviti posve novi sustav) i dalje traje, no novi podaci naglašavaju hitnu potrebu jasnijeg komuniciranja rastuće prijetnje takvih oluja, piše Gizmodo.