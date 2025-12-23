Znanstvenici upozoravaju: klasična ljestvica uragana više nije dovoljna

Milton, Haiyan i Patricia. Ove iznimno stražne tropske ciklone potaknule su raspravu o tome treba li uvesti novu, šestu kategoriju uragana. Jedan tim znanstvenika smatra da treba, osobito jer njihova najnovija istraživanja upućuju na to da ovakve oluje predstavljaju sve veću prijetnju gusto naseljenim područjima.

I-I Lin, profesorica i predstojnica Katedre za atmosferske znanosti na Nacionalnom tajvanskom sveučilištu, predstavila je istraživanje svojeg tima na godišnjem sastanku Američke geofizičke unije (AGU) u New Orleansu. Rezultati, koji još nisu prošli recenzijski postupak, pokazuju da se regionalna područja toplog mora - 'žarišta' i svojevrsni inkubatori mega-uragana ubrzano šire.

Lin i njezini suradnici smatraju da to dodatno jača argumente za uvođenje kategorije 6 koja bi gradovima i vlastima omogućila bolju pripremu za posljedice iznimno snažnih uragana, osobito u regijama gdje oni postaju sve učestaliji. 'Doista mislimo da postoji potreba da se javnosti pruže važnije i jasnije informacije', izjavila je Lin u priopćenju AGU-a.

Argumenti za kategoriju 6

Tajfun Haiyan pogodio je Filipine 2013. godine, usmrtivši najmanje 6.300 ljudi i raselivši milijune. Godinu dana kasnije Lin je predvodila studiju koja je Haiyanovo dotad nezabilježeno jačanje u velikoj mjeri pripisala toplim podmorskim temperaturama u zapadnom tropskom Pacifiku.

Oluja je dosegnula maksimalnu stalnu brzinu vjetra od 315 kilometara na sat, što je znatno iznad praga kategorije 5 koji iznosi 252 km/h. Haiyan se i danas smatra jednim od najjačih tropskih ciklona koji su ikada pogodili kopno.

U svom radu Lin i kolege predlažu proširenje Saffir–Simpsonove ljestvice jačine uragana uvođenjem kategorije 6 za oluje s maksimalnom brzinom vjetra iznad 296 km/h. Trenutačna ljestvica sve takve oluje, bez obzira na to koliko su snažnije, svrstava u kategoriju 5.