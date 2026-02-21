Zelenski otkrio koliko je teritorija oslobođeno, međutim ruske linije nisu probijene

Ukrajinske snage oslobodile su 300 četvornih kilometara teritorija u novoj južnoj protuofenzivi, izjavio je predsjednik Volodimir Zelenski u razgovoru za AFP. Njegova poruka dolazi u trenutku pojačanog američkog pritiska na Kijev da u sklopu mogućeg mirovnog sporazuma razmotri teritorijalne ustupke
'Ne možete reći da gubimo rat. Iskreno, mi ga sigurno ne gubimo, sigurno', rekao je Zelenski. 'Pitanje je hoćemo li pobijediti.'
Zelenski nije precizirao na kojem se točno sektoru južne bojišnice odvijala operacija niti u kojem razdoblju, ali je poručio da može 'čestitati vojsci i svim obrambenim snagama' jer je, kako tvrdi, oslobođeno 300 četvornih kilometara.
Borbe u sivoj zoni
Tijekom veljače na društvenim mrežama pojavile su se brojne snimke borbi na području gdje se susreću Zaporiška i Dnjepropetrovska oblast. Riječ je o dijelu bojišnice koji je od jeseni prošle godine izrazito promjenjiv, nakon što su ruske snage ubrzale napredovanje protiv oslabljenih ukrajinskih brigada, navodi The Kyiv Independent.
Prema dostupnim podacima iz otvorenih izvora, ukrajinski pomaci uglavnom se odnose na operacije čišćenja i stabilizacije terena unutar široke sporne 'sive zone', a ne na probijanje duboko utvrđenih ruskih obrambenih linija.
Ukrajinska vojska je tijekom protekle godine većinom djelovala u strateškoj obrani, dok je Rusija 2025. pokrenula obnovljenu kopnenu ofenzivu, koncentrirajući snage u istočnoj Donjeckoj oblasti te pojačavajući operacije u Zaporiškoj oblasti.
Prema podacima projekta DeepState, ruske snage su tijekom 2025. zauzele ukupno 4.336 četvornih kilometara ukrajinskog teritorija.
Bez napretka u Ženevi
Zelenskijev istup uslijedio je nakon dvodnevnih mirovnih razgovora u Ženevi pod pokroviteljstvom SAD-a. Ključno pitanje ostaje status Donbasa. Rusija i dalje traži potpuno povlačenje ukrajinskih snaga iz regije kao preduvjet za sporazum.
'Još nismo pronašli konstruktivna rješenja o teritorijalnim pitanjima', priznao je Zelenski 20. veljače.
Kijev odbija zahtjev Moskve i smatra da bi zamrzavanje trenutačne crte bojišnice bilo najrealnija osnova za prekid vatre. U takvim okolnostima, tvrdnje o oslobađanju teritorija imaju i snažnu političku dimenziju, usmjerenu prema domaćoj i međunarodnoj javnosti.