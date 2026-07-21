Klopka za navijače: Prije SP-a osvanulo gotovo 10.000 lažnih internetskih domena

Između siječnja i svibnja ove godine registrirano je više od 13.000 internetskih domena povezanih s FIFA-om, a još prije početka turnira bilo je poznato to da je svaka 41. identificirana kao zlonamjerna.

'Svjetsko prvenstvo pokazuje da kibernetički kriminal sve više funkcionira kao prava industrija . Napadači planiraju svoje kampanje jednako unaprijed kao i brendovi ili organizatori velikih događanja', rekao je Andres Cartes, konzultant za kulturu kibernetičke sigurnosti u tvrtki Audea, prenosi Mundo Deportivo.

Prema analizi stručnjaka za kibernetičku sigurnost iz tvrtki Logicalis Spain i Audea, uoči Svjetskog prvenstva registrirano je 9741 lažnih domena. Izvješće pokazuje da su prijevare postale sofisticiranije te da su se pripremale mjesecima unaprijed.

Sportski spektakli sve češća meta hakera

Stručnjaci ističu da Svjetsko prvenstvo nije iznimka u tome jer su velika međunarodna sportska natjecanja posljednjih godina postala redovita meta kibernetičkih kriminalaca.

Tijekom Ljetnih olimpijskih igara u Tokiju 2020., prema podacima Svjetskog gospodarskog foruma, zabilježeno je oko 450 milijuna kibernetičkih napada. Među njima su bile i prijevare u kojima su se napadači lažno predstavljali kao banke kako bi korisnicima ukrali podatke o kreditnim karticama i druge vjerodajnice.

Ni Ljetne olimpijske igre u Parizu 2024. nisu bile pošteđene. Tvrtka SecureIT tada ih je opisala kao 'sportski događaj najizloženiji kibernetičkim napadima u povijesti', uz procjenu da će biti zabilježeno oko 3,5 milijardi pokušaja napada, čak osam puta više nego tijekom prethodnih natjecanja.

Na meti prevaranata našao se i Eurosong 2026. Austrijska policija izvijestila je o oko 500 pokušaja kibernetičkih napada usmjerenih na sustave povezane s organizacijom natjecanja.

Prema riječima stručnjaka, velika sportska događanja danas su postala dio kalendara kibernetičkog kriminala jer okupljaju milijune ljudi koji pretražuju ulaznice, prijenose utakmica, rezultate i navijački sadržaj. 'Kibernetički kriminalci pokazali su da mogu predvidjeti ponašanje milijuna korisnika', ističe Cartes, dodajući da se njihove kampanje neprestano prilagođavaju razvoju događaja tijekom samog natjecanja.

Stručnjaci zato upozoravaju navijače da ubuduće za sportska događanja informacije, ulaznice i prijenose utakmica traže isključivo putem službenih internetskih stranica i provjerenih aplikacija te da budu posebno oprezni prema poveznicama koje im stižu e-poštom, SMS-om ili putem društvenih mreža.