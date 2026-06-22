Istina o 'kolačićima': Evo što se stvarno događa kada kliknete 'Prihvati sve'

Njihova je osnovna svrha poboljšati korisničko iskustvo . Zahvaljujući kolačićima stranice mogu zapamtiti prijavu na korisnički račun , odabrani jezik , postavke prikaza ili sadržaj košarice tijekom internetske kupnje. Također mogu pratiti koje sadržaje najčešće pregledavate i na temelju toga prilagoditi oglase i preporuke .

Kolačići, odnosno cookies, male su datoteke koje internetske stranice pohranjuju na vaš uređaj da bi zapamtile određene informacije o vašem korištenju stranice, piše Independent .

Gotovo je nemoguće surfati internetom bez iskačućih prozora koji traže pristanak za korištenje kolačića. Većina korisnika želi ih što prije zatvoriti, često pritiskom na 'Prihvati sve', no ta odluka može imati značajne posljedice za privatnost i količinu podataka koje dijelite s internetskim servisima i oglašivačima.

Zašto postoje različite vrste kolačića?

Kolačići se, makar imaju zajedničko ime, dijele na nekoliko skupina. Neki su nužni za funkcioniranje internetske stranice dok drugi služe prvenstveno prikupljanju podataka. Takozvani nužni ili esencijalni kolačići omogućuju osnovne funkcije poput prijave na korisnički račun ili dovršetka kupnje te bez njih mnoge stranice ne bi radile ispravno i korisnici ih uglavnom ne mogu isključiti.

S druge strane postoje funkcionalni kolačići koji pamte vaše preferencije, analitički kolačići koji vlasnicima stranica daju statističke podatke o korištenju te oglašivački kolačići koji prate vaše aktivnosti radi prikazivanja personaliziranih oglasa.

Zašto su oglašivački kolačići posebno osjetljivi?

Najviše rasprava izazivaju upravo oglašivački kolačići, osobito oni koje postavljaju treće strane. To su datoteke koje ne pripadaju internetskoj stranici koju posjećujete, već oglašivačkim i tehnološkim tvrtkama.

Takvi kolačići mogu pratiti vaše aktivnosti na velikom broju različitih stranica, a ponekad i na više uređaja. Primjerice, ako ste prijavljeni na svoj račun na Googleu, određeni servisi mogu povezivati informacije o vašim pretragama, gledanju videozapisa i drugim aktivnostima da bi stvorili detaljniji profil vaših interesa.

Što znači 'Prihvati sve', a što 'Odbij sve'?

Odabirom opcije 'Prihvati sve' pristajete na korištenje svih vrsta kolačića i tehnologija za praćenje. Time dobivate potpuno funkcionalno i personalizirano iskustvo, ali istodobno dopuštate prikupljanje većeg broja podataka o svojim navikama.

Ako odaberete 'Odbij sve', internetska stranica uglavnom će koristiti samo nužne kolačiće. I dalje ćete moći pristupiti osnovnim funkcijama, ali pojedine personalizirane opcije ili sadržaji trećih strana možda neće biti dostupni.

Dobra je vijest da se odluka može naknadno promijeniti putem postavki privatnosti ili politike kolačića na samoj stranici.

Zašto su skočni prozori s kolačićima postali toliko česti?

Razlog se u velikoj mjeri nalazi u europskim propisima o zaštiti podataka. Uredba GDPR, koja se primjenjuje od 2018. godine, propisuje da korisnici moraju biti jasno informirani o tome koje se informacije prikupljaju i dati privolu za kolačiće koji nisu nužni za rad stranice.

Pravila također zahtijevaju da korisnici mogu koristiti uslugu i bez pristanka na određene kolačiće te da u svakom trenutku mogu povući svoju suglasnost. Iako se radi o europskom zakonodavstvu, mnoge internetske stranice izvan Europe također primjenjuju ista pravila jer posluju globalno i imaju korisnike iz država članica EU-a.

Problem 'umornog pristajanja'

Stručnjaci upozoravaju na pojavu takozvanog 'umornog pristajanja'. Budući da se prozori s kolačićima pojavljuju gotovo na svakoj stranici, mnogi korisnici automatski prihvaćaju sve opcije bez čitanja obavijesti i razumijevanja posljedica.

To u praksi umanjuje svrhu informiranog pristanka i zaštite privatnosti.

Ako ste u međuvremenu prihvatili kolačiće koje ne želite, većina internetskih preglednika omogućuje njihovo brisanje i vraćanje postavki na početno stanje. Treba imati na umu to da ćete nakon toga vjerojatno biti odjavljeni s većine internetskih servisa i morat ćete se ponovno prijaviti.