Niz radionica i demonstracija: Otvorena popularno-znanstvena manifestacija #SciHill

Posjetitelji će moći doživjeti znanost na interaktivan način kroz niz radionica i demonstracija koji pokrivaju širok spektar prirodnih znanosti kojima se bave te tri institucije na znanstvenom brdu.

SciHill na jedinstven način objedinjuje prepoznatljive programe poput Dana i noći na PMF-u, Otvorenog dana Instituta za fiziku, Otvorenog dana Instituta Ruđer Bošković i Frizbijade, stvarajući zajedničku platformu otvorenu učenicima, studentima, obiteljima i široj javnosti.

Ravnatelj Instituta za fiziku Osor Slaven Barišić naveo je da se na događaju očekuje velik odaziv, procijenivši da će na Institutu za fiziku biti oko 1000 posjetitelja, dok bi ih cijela manifestacija mogla okupiti više od 5000. 'Prošlogodišnja iskustva pokazuju kako zajednički nastup naših triju institucija ima sinergijski učinak, a sinergija je tema ovogodišnje manifestacije. Zato vjerujem kako ćemo nastaviti u budućnosti ovim putem', kazao je.

Istaknuo je da je cilj približiti prirodne znanosti djeci i mladima, ali i predstaviti rad institucija široj javnosti. Ravnatelj Instituta Ruđer Bošković David M. Smith poručio je kako nisu danas tu da samo otvore još jedno događanje, već da zajedno potvrde kako znanost ima najveću snagu onda kada je otvorena i kad surađuje.

'Ovo je mjesto na kojem nastaju nova znanja te gdje mladi ljudi mogu prvi put osjetiti da znanost nije nešto daleko, zatvoreno i nedostižno, nego nešto živo i uzbudljivo', rekao je.

Dekanica PMF-a Ivančica Ternjej istaknula je da je cilj događaja znanost prikazati na jednostavan i svim ljudima pristupačan način. 'Želimo mladim ljudima približiti STEM područje kako bismo ih stimulirali da se školuju u tom području i daju dobar doprinos našem društvu', kazala je.

'Sinergija podrazumijeva više od suradnje. Ona znači stvaranje novih vrijednosti kroz povezivanje različitih znanja, iskustava i perspektiva. Upravo u tim susretima nastaju nove ideje koje pomiču granice našeg razumijevanja te otvaraju prostor za inovacije', naglasila je, osvrnuvši se na temu manifestacije.

Svečanom otvorenju prisustvovali su i izaslanik gradonačelnika Grada Zagreba i saborski zastupnik Damir Bakić te kao izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ravnatelj Uprave za znanost i tehnologiju Hrvoje Meštrić.