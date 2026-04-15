Rekordan odaziv: Više od 280 aktivnosti na Festivalu znanosti u Splitu

'Kroz šest dana smo pripremili preko 280 aktivnosti za sve dobne skupine posjetitelja koje uključuju predavanja, radionice, prezentacije, izložbe, pokuse, tribine, okrugle stolove i ostale aktivnosti. Središnja tema je Energija, a uz angažman sastavnica Sveučilišta u Splitu, u program su se uključili i muzeji, instituti, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, dječji vrtići, osnovne i srednje škole te brojne udruge', kazao je prorektor Igor Jerković dodavši da su sve aktivnosti besplatne, a za dio njih je potrebna prethodna prijava putem mrežnih stranica.

Na sveučilištu kažu da je svake godine interes za sudjelovanjem na Festivalu sve veći, pa tako ove godine bilježe rekordan odaziv, a pridružile su im se i dvije srednje škole izvan županije.

Rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić je kazao kako je znanost u svojoj biti sustavno i kritičko traženje istine uz jasno postavljene kriterije i pravila koja omogućuju da do te istine dođemo na provjerljiv i vjerodostojan način. Dodao je kako je zato Festival prigoda da se taj proces približi svim generacijama, od najmlađih do najstarijih, i pokaže kako znanstveni način mišljenja zapravo ulazi u našu svakodnevicu.

Podsjetio je da je to sveučilište dobro pozicionirano na svjetskoj razini, među tisuću najboljih sveučilišta, a u području prirodnih, tehničkih znanosti i medicine i među 300 do 400 najboljih, što govori o kvaliteti i prepoznatljivosti naših znanstvenika.

'Ako uzmemo u obzir da u svijetu postoji preko 20 tisuća sveučilišta koja zadovoljavaju kriterije rangiranja, onda je takva pozicija itekako značajna. Važno je i da kroz ovakve programe znanost približimo mladima jer upravo to rano zanimanje za znanstvena područja najčešće određuje njihov daljnji obrazovni put. Cilj nam je da oni nastave školovanje u Splitu koji se sve jasnije profilira kao studentski grad, s više od 20 tisuća studenata i jasnom orijentacijom prema studentima i njihovim potrebama', poručio je rektor Ljutić.

Festival znanosti je manifestacija koja se u Hrvatskoj kontinuirano organizira od 2003. godine s ciljem približavanja znanosti javnosti kroz informiranje o aktivnostima i rezultatima na području znanosti, poboljšavanje javne percepcije znanstvenika, te motiviranje mladih ljudi za istraživanje i stjecanje novih znanja.

Organizatori Festivala znanosti su Sveučilišta u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Zadru i Osijeku u suradnji s Tehničkim muzejom Nikola Tesla i British Councilom, a pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Festival se zatvara 25. travnja.