VELIK INTERES

Rekordan odaziv: Više od 280 aktivnosti na Festivalu znanosti u Splitu

L. Š. / Hina

15.04.2026 u 14:54

Ilustrativna fotografija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Za ovogodišnji Festival znanosti, koji se otvara u ponedjeljak 20. travnja, Sveučilište u Splitu je pripremilo 280 aktivnosti u kojima će sudjelovati sastavnice sveučilišta, vrtići, osnovne i srednje škole te brojni partneri iz Splita, Trogira, Kaštela, Omiša, Sinja, Trilja i Zvjezdanog sela Mosor

Na sveučilištu kažu da je svake godine interes za sudjelovanjem na Festivalu sve veći, pa tako ove godine bilježe rekordan odaziv, a pridružile su im se i dvije srednje škole izvan županije.

'Kroz šest dana smo pripremili preko 280 aktivnosti za sve dobne skupine posjetitelja koje uključuju predavanja, radionice, prezentacije, izložbe, pokuse, tribine, okrugle stolove i ostale aktivnosti. Središnja tema je Energija, a uz angažman sastavnica Sveučilišta u Splitu, u program su se uključili i muzeji, instituti, Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, dječji vrtići, osnovne i srednje škole te brojne udruge', kazao je prorektor Igor Jerković dodavši da su sve aktivnosti besplatne, a za dio njih je potrebna prethodna prijava putem mrežnih stranica.

Rektor Sveučilišta u Splitu Dragan Ljutić je kazao kako je znanost u svojoj biti sustavno i kritičko traženje istine uz jasno postavljene kriterije i pravila koja omogućuju da do te istine dođemo na provjerljiv i vjerodostojan način. Dodao je kako je zato Festival prigoda da se taj proces približi svim generacijama, od najmlađih do najstarijih, i pokaže kako znanstveni način mišljenja zapravo ulazi u našu svakodnevicu.

Podsjetio je da je to sveučilište dobro pozicionirano na svjetskoj razini, među tisuću najboljih sveučilišta, a u području prirodnih, tehničkih znanosti i medicine i među 300 do 400 najboljih, što govori o kvaliteti i prepoznatljivosti naših znanstvenika.

'Ako uzmemo u obzir da u svijetu postoji preko 20 tisuća sveučilišta koja zadovoljavaju kriterije rangiranja, onda je takva pozicija itekako značajna. Važno je i da kroz ovakve programe znanost približimo mladima jer upravo to rano zanimanje za znanstvena područja najčešće određuje njihov daljnji obrazovni put. Cilj nam je da oni nastave školovanje u Splitu koji se sve jasnije profilira kao studentski grad, s više od 20 tisuća studenata i jasnom orijentacijom prema studentima i njihovim potrebama', poručio je rektor Ljutić.

Festival znanosti je manifestacija koja se u Hrvatskoj kontinuirano organizira od 2003. godine s ciljem približavanja znanosti javnosti kroz informiranje o aktivnostima i rezultatima na području znanosti, poboljšavanje javne percepcije znanstvenika, te motiviranje mladih ljudi za istraživanje i stjecanje novih znanja.

Organizatori Festivala znanosti su Sveučilišta u Splitu, Zagrebu, Rijeci, Zadru i Osijeku u suradnji s Tehničkim muzejom Nikola Tesla i British Councilom, a pod visokim pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Festival se zatvara 25. travnja.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STIŽE APLIKACIJA

GADAN REZ

SVEMIR OKO NAS

najpopularnije

Još vijesti