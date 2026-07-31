Orke su gospodari oceana, ali jedna ih životinja tjera u bijeg

Orke love tuljane, velike kitove, pa čak i bijele psine, iz kojih ciljano izvlače jetru bogatu hranjivim tvarima. Iako je riječ o vrhunskim morskim grabežljivcima, znanstvenici već više od dva desetljeća promatraju neobičan prizor: kada im se približe dugoperajni kitovi piloti, orke se najčešće povlače, a ponekad ih otjera već samo njihovo glasanje. I orke i kitovi piloti pripadaju obitelji dupina

Istraživanje objavljeno u siječnju u časopisu Scientific Reports pokazalo je da orke mijenjaju smjer i ubrzavaju kada čuju snimke glasanja kitova pilota. Zbijaju se u skupinu, drugačije se glasaju i udaljavaju od izvora zvuka, iako kitova pilota u tom trenutku uopće nema u blizini. 'Kitovi ubojice, vrhunski oceanski grabežljivci, reagiraju na zvučne signale kitova pilota i njihovu prisutnost vjerojatno doživljavaju kao prijetnju', napisao je tim predvođen morskom biologinjom Annom Selbmann iz islandskog Sudurnes Science and Learning Centra, piše Science Alert. Zašto se orke tako ponašaju, još nije poznato. 'I dalje nije jasno zašto taj vrhunski grabežljivac izbjegava manjeg i naizgled slabijeg napadača', naveli su istraživači.

Neobičan odnos tih dviju vrsta dupina privukao je pozornost znanstvenika još 2012. godine. Tim koji je vodila morska biologinja Charlotte Cure tada je kitovima pilotima u divljini puštao snimke glasanja orki, a oni nisu pobjegli. Čim bi čuli snimku, krenuli bi prema izvoru zvuka. Dvije godine poslije znanstvenici predvođeni Renaudom de Stephanisom iz Španjolskog nacionalnog istraživačkog vijeća objavili su nove, također neobične rezultate. U svim susretima orki i kitova pilota koje su pratili od 2004. godine orke su se povukle. Kada bi kitovi piloti stigli u područje u kojem su boravile, one bi ga napustile. Istraživači nisu uspjeli dokučiti zašto. Terensko istraživanje u Gibraltarskom tjesnacu pokazalo je da se orke i kitovi piloti ne hrane istim plijenom i da se izravno ne natječu za hranu. Nije utvrđeno ni to da jedna vrsta lovi drugu. Kitovi piloti uz to su manji od orki i na prvi pogled ne bi im trebali predstavljati ozbiljnu opasnost. Jedna od pretpostavki bila je da su orke u prošlosti možda lovile kitove pilote, pa su oni s vremenom razvili naviku da ih zajednički progone, za što, međutim, nema dovoljno dokaza. Selbmann i njezini kolege zato su odlučili detaljnije proučiti njihove susrete. U istraživanju objavljenom 2022. analizirali su podatke prikupljene između 2007. i 2020. godine na istraživačkim brodovima i tijekom turističkih izleta za promatranje kitova u šest područja oko Islanda. Kitovi piloti ondje su se pojavljivali samo ljeti, ali često upravo na mjestima na kojima su se redovito zadržavale orke. Znanstvenici su zabilježili 24 susreta dviju vrsta. U 68 posto slučajeva orke su se udaljile prije nego što su im se kitovi piloti uspjeli približiti, u 28 posto slučajeva kitovi piloti krenuli su za njima, a obje su vrste jurile brzinom do 13,5 čvorova, odnosno oko 25 kilometara na sat. Pritom su opetovano iskakale iz mora da bi se brže kretale. Nakon više od dva desetljeća promatranja obrazac je postao jasan: orke izbjegavaju dugoperajne kitove pilote. Ipak, znanstvenici nisu bili sigurni bježe li doista od njih ili reagiraju na nešto drugo što se događa tijekom tih susreta.