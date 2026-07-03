Što se događa u Jadranskom moru? Znanstvenici primijetili veliku promjenu kod dupina

'Mnogi od njih prate koće kako bi lovili ili skupljali ostatke hrane i odbačene organizme. Dupini prate ribarske brodove jer im je prirodni plijen sve teže pronaći. A razlog je prekomjerni izlov', dodao je. Istraživači su 148 dana pratili ribarske koće u otvorenom dijelu Jadrana te proveli ukupno 859 opažanja u dvije regije i na različitim vrstama ribarskih plovila.

'Ovih dana najlakši način da pronađete dobrog dupina jest da potražite ribarske koće ', rekao je za Guardian Giovanni Bearzi, predsjednik talijanske organizacije za biologiju i zaštitu dupina Dolphin Biology and Conservation te jedan od autora istraživanja.

Iako je poznato da dupini već desetljećima prate ribarske brodove, znanstvenici su utvrdili da je takvo ponašanje danas znatno češće nego prije. Dok je istraživanje iz 1990-ih pokazalo da je koće pratilo oko 10 posto njih, novo istraživanje utvrdilo je da ih u pojedinim područjima prati njih čak 76 posto.

Znanstvenici ističu da ovakvo ponašanje nije nužno korisno za dupine, unatoč tome što im olakšava dolazak do hrane.

'Poznato je da se dobri dupini povremeno ozlijede ili uginu zbog ribarskih mreža. Osim toga, hranjenje uz koće može utjecati na njihovu prehranu, društvenu organizaciju i komunikaciju', upozorio je Randall Reeves, jedan od autora istraživanja i predsjednik Odbora znanstvenih savjetnika pri Američkoj komisiji za morske sisavce.

Dodao je da dugotrajna izloženost buci ribarskih brodova može uzrokovati i oštećenje sluha kod dupina. Unatoč rizicima, znanstvenici smatraju da oni nemaju mnogo izbora. 'Čini se da je za ove životinje preuzimanje rizika ipak bolje nego gladovanje', rekao je Reeves.

Istraživanje je također pokazalo da mladunci uče ovo ponašanje od svojih majki. 'Mladunci prate koće s majkama, promatraju odrasle jedinke tijekom hranjenja i tako usvajaju takvo ponašanje. Ono se prenosi', objasnio je Bearzi.

Znanstvenici upozoravaju i na širi problem degradacije morskog ekosustava u Jadranu. Prema njihovim riječima, obični dupini, nekada česta vrsta u Jadranskom moru, danas su gotovo nestali. 'Obični dupini više nisu česti. Osim na nekoliko izoliranih područja, gotovo su potpuno nestali iz Jadrana. Nestanak jedne vrste nije dobar znak, to je upozorenje', rekao je Bearzi.

Autori istraživanja pozivaju na smanjenje intenziteta ribolova i korištenje manje destruktivnih ribolovnih metoda kako bi se očuvala bioraznolikost Jadrana i omogućio oporavak ribljeg fonda.

'Ako se zaustavi destruktivan ribolov, morski resursi bi se vrlo brzo oporavili. Dupini bi se ponovno mogli hraniti svojim prirodnim plijenom, kao što su stoljećima činili na ovom području. Lovite manje i lovite na manje destruktivne načine. To je ključna poruka', zaključio je Bearzi.