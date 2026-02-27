Anthropic odbio ultimatum Pentagona: 'Ne možemo mirne savjesti popustiti'

Šef Anthropica Dario Amodei u četvrtak je izjavio da njegov startup za umjetnu inteligenciju 'ne može mirne savjesti' popustiti ultimatumu Pentagona o ukidanju zaštitnih mjera na korištenje svojim AI sustavom za masovni domaći nadzor i potpuno autonomno oružje.

Pentagon 'je izjavio da će ugovore sklapati samo s tvrtkama za umjetnu inteligenciju koje pristanu da se njihov alat koristi na 'sve zakonite načine' i koje ukinu zaštitne mjere u tom slučaju', rekao je Amodei u opširnoj objavi na blogu.

'Prijete da će nas ukloniti iz svojih sustava ako zadržimo ove zaštitne mjere; također su zaprijetili da će nas proglasiti 'rizikom za lanac opskrbe'... i da će se pozvati na Zakon o obrambenoj proizvodnji kako bi nas prisilili na uklanjanje zaštitnih mjera', dodao je. 'Te posljednje dvije prijetnje su u srži suprotne jedna drugoj: jedna nas označava kao sigurnosni rizik; druga označava Claude kao ključan za nacionalnu sigurnost.'