Znanstvenici izradili prvu kontinuiranu kartu Sunčeve vanjske površine

Ključno obilježje nove karte jest određivanje položaja i oblika Alfvénove površine , zone u kojoj se solarni vjetar ubrzava iznad brzine kojom se magnetski valovi mogu širiti . Ta točka djeluje kao svojevrsna granica nakon koje čestice koje napuste Sunce prelaze u međuplanetarni prostor . Važnost te regije proizlazi iz činjenice da ponašanje solarne tvari postaje prijetnja Zemlji tek nakon što tu granicu prekorači, zbog čega je precizno razumijevanje njezina položaja ključno za praćenje svemirskog vremena .

Znanstvenici s Centra za astrofiziku Harvard & Smithsonian izradili su prvu kontinuiranu dvodimenzionalnu kartu vanjske površine Sunca , što predstavlja novi korak u razumijevanju dinamike zvijezda . Karta je stvorena uz pomoć podataka koje je prikupila NASA-ina svemirska letjelica Parker Solar Probe, a kasnije je dodatno usavršena korištenjem mjerenja ranijih misija. Istraživači opisuju Sunčevu vanjsku regiju kao 'šiljastu i pjenastu' granicu ispunjenu solarnim vjetrovima, plazmom i magnetskim valovima, čije je ponašanje ranije bilo teško precizno modelirati .

Parker Solar Probe još od 2021. redovito prelazi tu granicu, po prvi put omogućujući izravnu provjeru znanstvenih procjena o tome kako se Sunčeva atmosfera mijenja kroz vrijeme. Voditelj istraživanja Sam Badman istaknuo je da se sada po prvi put može usporediti teorijski model s neposrednim mjerenjima te da podaci otvaraju mogućnost dubljeg istraživanja razloga zbog kojih je Sunčeva korona toliko vruća, piše Gizmodo.



Karta potvrđuje da se Alfvénova površina tijekom Sunčeva ciklusa mijenja u visini i u obliku te postaje izraženija u razdobljima veće aktivnosti. Znanstvenici su ranije sugerirali postojanje takvog ponašanja, no do sada nisu imali izravnu potvrdu. Očekuje se da će sljedeće razdoblje minimalne aktivnosti, predviđeno za oko 2036., pružiti dodatnu priliku za razumijevanje tih promjena.



Istraživači smatraju da se pristup koji je razvijen za proučavanje Sunca može primijeniti i na druge zvijezde. Nova karta mogla bi poslužiti kao alat za bolje razumijevanje procesa koji oblikuju njihovu atmosferu, njihovo dugoročno ponašanje i utjecaj koji mogu imati na potencijalnu nastanjivost planeta u njihovim sustavima.

