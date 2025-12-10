Deutsche Telekom i OpenAI najavili suradnju: 'Ovo će oblikovati budućnost primjene AI-a u Europi'

Deutsche Telekom već godinama koristi umjetnu inteligenciju u svojim proizvodima, korisničkoj podršci i upravljanju mrežom, a OpenAI je globalni predvodnik u razvoju naprednih AI modela poput ChatGPT-ja , koji tjedno koristi više od 800 milijuna ljudi. Obje kompanije tvrde da će upravo ta kombinacija iskustva omogućiti bržu i sigurnu primjenu novih AI rješenja.

Kompanije će zajedno razvijati jednostavne, sigurne i višejezične AI aplikacije koje bi trebale olakšati svakodnevnu komunikaciju i povećati produktivnost. U praksi to znači alate koji korisnicima pomažu u pisanju poruka, organiziranju obaveza, traženju informacija ili rješavanju tehničkih poteškoća, i to na jeziku koji sami odaberu.

Brad Lightcap, glavni operativni direktor OpenAI-a, poručio je da Deutsche Telekom u partnerstvo donosi 'iskustvo, vrhunske mreže i veliko povjerenje korisnika', a OpenAI će pružiti tehnološku platformu i istraživačku snagu potrebnu za razvoj naprednih proizvoda.

'Ovo je strateška suradnja koja će pomoći oblikovati budućnost primjene umjetne inteligencije u Europi', izjavio je Abdurazak Mudesir, član Uprave Deutsche Telekoma zadužen za tehnologiju i proizvode. 'Cilj nam je da AI bude intuitivan, siguran i zaista koristan za naše korisnike, zaposlenike i naše mreže.'

AI i unutar same kompanije

Deutsche Telekom će u svojoj organizaciji uvesti ChatGPT Enterprise, sigurnu verziju OpenAI-eva alata namijenjenu poslovnim korisnicima. Zaposlenici će dobiti pristup naprednim AI funkcijama koje bi im trebale pomoći u bržem donošenju odluka, pripremi dokumenata, analizama i svakodnevnom radu.

AI će igrati i sve veću ulogu u korisničkoj podršci i upravljanju mrežom, primjerice u sustavima koji automatski otkrivaju kvar i pokušavaju ga riješiti bez prekida usluge, te se ističe da je to dio dugoročnog plana razvoja autonomnih mreža.

S više od 261 milijun mobilnih korisnika širom svijeta, Deutsche Telekom ima veliku bazu za brzu primjenu novih AI rješenja. Tvrtka najavljuje da nova faza suradnje označava prelazak s manjih testnih projekata na razvoj velikih proizvoda koji bi trebali učiniti umjetnu inteligenciju dostupnom svima, naveli su iz Grupe.