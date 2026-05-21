Bizarna nesreća u Teksasu: Ušao Cybertruckom u jezero kako bi testirao 'Wade Mode'

Prema policijskom izvješću, vozač je rekao da je svjesno ušao u jezero kako bi koristio posebni način rada namijenjen prolasku kroz plitku vodu.

Vlasti u američkoj saveznoj državi Texas izvukle su Tesla Cybertruck iz jezera nakon što je vozač namjerno ušao vozilom u vodu kako bi isprobao funkciju vožnje kroz vodu, odnosno 'Wade Mode'. Policija grada Grapevine objavila je da je incident dogodio kod pristaništa Katie’s Woods gdje je vozilo ostalo djelomično potopljeno uz obalu .

Vozilo ostalo bez funkcije

Cybertruck je ubrzo ostao nepokretan i počeo se puniti vodom, nakon čega su vozač i putnici napustili vozilo te pozvali pomoć. Fotografije objavljene nakon incidenta prikazuju srebrni Cybertruck napola potopljen u jezeru, piše Guardian. Vozač je kasnije uhićen zbog upravljanja vozilom u zatvorenom dijelu parka ili jezera, kao i zbog više prekršaja povezanih sa sigurnosnom opremom na vodi.

Što zapravo radi 'Wade Mode'

Prema službenom priručniku Tesle, funkcija 'Wade Mode' omogućuje Cybertrucku prolazak kroz plitke vodene površine poput rijeka i potoka. Sustav podiže ovjes vozila na najvišu razinu i štiti vozilo pri prolasku kroz vodu na dubini pribložnoj 81 centimetru i to uz vrlo malu brzinu kretanja od dva do pet kilometara na sat.

Tesla pritom naglašava da vozači prije ulaska moraju procijeniti dubinu vode i stanje podloge jer vozilo može potonuti na mekanim ili muljevitim površinama.

Policija Grapevinea je nakon incidenta upozorila da tehnička sposobnost vozila za vožnju kroz vodu ne znači automatski da je takvo ponašanje sigurno ili legalno. 'Podsjećamo vozače da, iako vozilo možda fizički može ući u plitku slatku vodu, takve situacije mogu izazvati sigurnosne i pravne probleme prema zakonima Teksasa', poručili su iz policije.