NASA želi postaviti lasere u najtamnije kratere na Mjesecu

Znanstvenici vjeruju da bi takav sustav mogao pomoći svemirskim letjelicama pri sigurnijem slijetanju na Mjesec, omogućiti razvoj svojevrsnog GPS sustava za lunarnu površinu te poboljšati komunikaciju između satelita, piše Euronews .

Prema njihovu prijedlogu, u jedan od trajno zasjenjenih lunarnih kratera spustio bi se mali silicijski uređaj te bi služio za stabilizaciju laserske svjetlosti. Stabilizirani laser zatim bi mogao funkcionirati kao signal za navigaciju i precizno mjerenje vremena tijekom budućih lunarnih misija.

Zašto baš najtamniji lunarni krateri?

Trajno zasjenjeni krateri već desetljećima privlače pažnju znanstvenika jer bi mogli sadržavati led i druge resurse važne za buduće ljudske misije na Mjesecu. No upravo zbog toga što gotovo nikada ne primaju Sunčevu svjetlost, riječ je i o iznimno nepristupačnim područjima. U takvim je kraterima teško sletjeti, kretati se ili provoditi izravna promatranja.

Nova studija predlaže korištenje malog silicijskog uređaja nazvanog optička šupljina (optical cavity), a on bi stabilizirao lasersku zraku kontroliranjem prolaska svjetlosti kroz sustav.

Uređaj funkcionira tako da reflektira svjetlost između dvaju zrcala. Kako bi laserska zraka ostala potpuno stabilna, udaljenost između tih zrcala mora ostati gotovo savršeno nepromijenjena.

Ekstremna hladnoća u trajno zasjenjenim kraterima mogla bi omogućiti takvu stabilnost.

Hladnoća na Mjesecu mogla bi biti prednost

Istraživači navode da se silicij na vrlo niskim temperaturama gotovo uopće ne širi niti skuplja, zbog čega bi laserski signal mogao biti mnogo stabilniji nego na Zemlji. To bi otvorilo mogućnost razvoja vrlo preciznih navigacijskih i komunikacijskih sustava za buduće misije.

Znanstvenici smatraju i da bi mreža takvih lasera mogla detektirati iznimno male promjene udaljenosti između objekata na Mjesecu, što bi potencijalno omogućilo nova istraživanja gravitacije i ponašanja svemira.

Istraživački tim predlaže da se tehnologija prvo testira u niskoj Zemljinoj orbiti prije nego što bude postavljena na površinu Mjeseca. Ako se pokaže uspješnom, sustav bi u sljedećih nekoliko godina mogao postati dio infrastrukture budućih lunarnih misija.