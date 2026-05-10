Otkriven novi mehanizam poplava na Jadranu: Rezonancija vjetra i stojnih valova

Zaključili su da do poplava na Jadranu ne dolazi isključivo na način kako se dosad smatralo - djelovanjem ciklona, niskog tlaka zraka i južnog vjetra koji potiskuju more prema sjevernom Jadranu - nego da važnu ulogu može imati i rezonantno pojačavanje morskih oscilacija uslijed višestrukih impulsa vjetra.

'Kao što dijete na ljuljački pravilnim pokretima može pojačati ljuljanje, tako i vjetar nad Jadranom može pojačati oscilacije mora ako je usklađen sa stojnim valovima', objašnjavaju u priopćenju.

Rezultati istraživanja objavljeni su u međunarodnom znanstvenom časopisu Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, a proveli su ga znanstvenici iz talijanskog Instituta za znanosti o moru CNR-a i Geofizičkog zavoda Andrija Mohorovičić PMF-a u Zagrebu.

Autori istraživanja ističu da bi novo otkriće moglo unaprijediti prognoziranje jadranskih poplava i pomoći sustavima zaštite obalnih gradova. Osim Venecije, poplave sve češće ugrožavaju i gradove poput Trsta, Pule, Rijeke, Zadra, Šibenika i Trogira.

Dosadašnja istraživanja pokazivala su da do poplava na Jadranu najčešće dolazi kada se ciklona približi Jadranu pa niski tlak zraka i južni vjetar potisnu vodene mase prema sjevernom Jadranu, što uz plimu izaziva nagli rast razine mora i plavljenje obale, posebno u Veneciji.

No novo istraživanje pokazalo je da višestruki impulsi vjetra mogu izazvati rezonanciju i dodatno pojačati oscilacije mora. Znanstvenici su analizirali meteorološke i oceanografske podatke prikupljene na više postaja u Jadranu te ih usporedili s rezultatima analitičkih i numeričkih modela.

Istraživanje se posebno usredotočilo na poplave Venecije iz prosinca 2019. godine, kada se pokazalo da najviši vodostaj ne mora biti prvi val, nego drugi ili treći, što može dovesti do nekoliko poplava zaredom. Rad pod naslovom 'Near-resonant excitation of the Adriatic barotropic modes: The seiche events of December 2019' potpisuju Marco Bajo, Luca Arpaia, Christian Ferrarin i Mirko Orlić.