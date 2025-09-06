Njemački gigant tvrdi: Baterije za automobile mogu napajati strujom milijune kućanstava

Prema analizi Eona koju je agencija dpa dobila na uvid, u Njemačkoj je početkom 2025. godine već bilo registrirano više od 225.000 automobila koji su bili tehnički opremljeni za takozvano dvosmjerno punjenje.

Dvosmjerno znači da baterije mogu pohranjivati ​​električnu energiju ne samo za napajanje automobila, već je i vraćati u kućanstvo ili električnu mrežu.

To se već testira u pilot projektima, ali još nije široko dostupno zbog niza regulatornih problema.

"Nedostaje pravni okvir, jedinstveni standardi i tržišno prihvatljive tarife", objavilo je udruženje inspektora vozila TÜV.

Izvršni direktor tvrtke Eon, Filip Thon, rekao je da "ako bi 60 posto kapaciteta baterija bilo fleksibilno dostupno noću, imali bismo gotovo 8000 megavat-sati energije koja bi se mogla koristiti u kratkom roku i na decentraliziran način."

"To je dovoljno električne energije za opskrbu 2,5 milijuna kućanstava od 17:30 sati navečer do 5:30 ujutro, što je točno vrijeme kada mnogi uređaji rade, ali je dostupno manje solarne energije."