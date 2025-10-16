Dok raste potražnja za energijom, Big Tech se vraća izvoru koji je desetljećima izazivao strah

Željne pronaći nove izvore energije za napajanje 'gladne' umjetne inteligencije, velike američke tehnološke tvrtke klade se na nuklearnu energiju, iako još uvijek postoje velika pitanja o percepciji javnosti, troškovima i, možda najvažnije, vremenu potrebnom da potencijalna nova nuklearna tehnologija postane održiva

U potrazi za novim izvorima energije koji bi mogli napajati sve zahtjevnije sustave umjetne inteligencije, najveće tehnološke kompanije svijeta okreću se nuklearnoj energiji. Iako je riječ o izvoru koji izaziva brojne kontroverze, privlači ih činjenica da je riječ o stalno dostupnom i ugljično neutralnom izvoru napajanja. No ne i za dio Amerikanaca koji nuklearnu energiju povezuju s elektranom Three Miles Island, ali i s Fukushimom i Černobilom, a one su, znamo, sinonimi za nuklearnu katastrofu.

Od desetljeća straha do okretanja nuklearnoj energiji U ožujku 1979. godine u elektrani Three Mile Island u Pennsylvaniji došlo je do djelomičnog topljenja jezgre jednog od dva reaktora i bila je to najteža nuklearna nesreća u povijesti SAD-a. Iako nije bilo smrtnih slučajeva ni ozbiljnijih zdravstvenih posljedica, događaj je obilježio američku energetsku politiku i od nuklearne energije strahovalo se desetljećima. Dodatni udar tada, doduše nekoliko dana prije samog incidenta, bio je film 'The China Syndrome', a koji je u to vrijeme igrao u kinima i tematizirao sigurnosne propuste u nuklearnoj elektrani. Iako fikcija, film je potaknuo val straha i nepovjerenja prema nuklearnoj energiji, piše BBC. Ironično, istim tim postrojenjem danas trguje Microsoft jer je nedavno potpisao ugovor o kupnji energije iz preostalog aktivnog reaktora. Microsoftov ugovor samo je dio šireg trenda: Google, Amazon i druge kompanije ulažu u razvoj malih modularnih reaktora (SMR – small modular reactors), novu generaciju nuklearne tehnologije. Ti manji reaktori rade na nižim temperaturama, što smanjuje rizik od topljenja jezgre, a manja veličina znači i niže troškove izgradnje. Trenutačno tek dva SMR-a proizvode električnu energiju – jedan u Kini i jedan na ruskom Dalekom istoku – no industrija ih smatra idealnim rješenjem za buduće podatkovne centre. Ipak, stvarnost je manje optimistična. 'Većina SMR-ova postoji samo na papiru', upozorava Allison Macfarlane, bivša predsjednica američke Nuklearne regulatorne komisije. 'Manji reaktori znače i manju učinkovitost - proizvode manje energije iz iste količine goriva. A ekonomija razmjera u nuklearnoj industriji je neumoljiva.' Prema njezinim procjenama, godine će proći prije nego što mali reaktori postanu isplativi. 'Zvuči to kao zabavna ideja, ali čini se da neki tehnološki entuzijasti nisu baš čvrsto na zemlji', dodaje s dozom ironije.