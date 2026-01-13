Spor Europe i Kine pred prijelomnim trenutkom: Zbog ovoga staju pogoni Honde i Volkswagena

Spor oko prijenosa tehnologije iz Europe u Kinu podijelio je nizozemskog proizvođača čipova na dva dijela te pokrenuo geopolitičku i industrijsku bitku koja bi mogla poremetiti globalne opskrbne lance

U listopadu prošle godine nizozemski sud privremeno je oduzeo kontrolu nad Nexperijom kineskoj tvrtki Wingtech, a ona je bila vlasnik 30 posto dionica u kompaniji. Sud je postavio povjerenike za nadzor nad nizozemskim ogrankom dok je kineski pogon u Guangdongu prestao surađivati s matičnom tvrtkom u Nizozemskoj, što je zaustavilo isporuke tzv. vafera, pločica koje se koriste za proizvodnju poluvodiča, u Kinu. Sud je tako odlučio zbog sumnji da je Wingtech nezakonito prenosio tehnologiju iz Europe u Kinu. Osnivač Wingtecha, Zhang Xuezheng, suspendiran je s funkcije izvršnog direktora Nexperije zbog optužbi da je preusmjeravao resurse prema povezanim kompanijama. Wingtech pak odbacuje sve optužbe.

Utrka za proizvodne kapacitete Tvrtke sada funkcioniraju kao dva paralelna entiteta. Nexperia u Nizozemskoj i Europi ubrzano širi proizvodne kapacitete u Maleziji i na Filipinima s ciljem da do sredine 2026. godine 90 posto njezine proizvodnje bude izvan Kine i za tu je svrhu namijenila 300 milijuna eura. Ovi potezi dio su strategije smanjenja ovisnosti Europe o kineskoj proizvodnji (tzv. derisking). Istovremeno je Wingtech pojačao napore da ponovno preuzme kontrolu nad proizvođačem čipova u svom vlasništvu od 2019. godine. Pokrenuo je tako razgovore s povjerenicima koje je imenovao sud da bi pokušao riješiti spor, a istovremeno se žalio nizozemskom vrhovnom sudu zbog suspenzije svojih vlasničkih prava.

Sudsko ročište u srijedu odredit će hoće li doći do brzog rješenja ili dugotrajnog pravnog spora. Amsterdamski sud mogao bi naložiti istragu protiv proizvođača čipova ako nađe razloge za sumnju u način upravljanja Nexperijom. S druge strane, ako se sud odluči protiv istrage, moglo bi se odustati od mjera poduzetih protiv Wingtechova vlasništva nad tvrtkom i njezina osnivača. Očekuje se da će saslušanje imati široke implikacije ne samo za budućnost Nexperije, već i za održivost automobilskog opskrbnog lanca i geopolitičke veze.

Utjecaj na automobilsku industriju Kako piše Bloomberg, spor je već uzrokovao velike probleme u opskrbi: Honda je privremeno zaustavila proizvodnju u nekoliko tvornica, Volkswagen i drugi proizvođači traže alternativne dobavljače dok ZF Friedrichshafen smanjuje proizvodnju. Neki kupci, poput Roberta Boscha, prebacuju vafere iz europskih proizvodnih jedinica u Kinu, što je složen i skup proces, ali zasad nužan. Širenje proizvodnje u Maleziji i na Filipinima dio je plana da se ublaže budući zastoji i osigura stabilnost opskrbnog lanca za ključne industrije.