Spor Europe i Kine pred prijelomnim trenutkom: Zbog ovoga staju pogoni Honde i Volkswagena

I.V.

13.01.2026 u 21:57

Nexperia, automobilska industrija, čipovi - ilustracija
Nexperia, automobilska industrija, čipovi - ilustracija Izvor: Montaža: Neven Bučević / Autor: JAGADEESH NV, FILIP SINGER, MARCEL KRIJGSMAN, RITCHIE B. TONGO - EPA
Spor oko prijenosa tehnologije iz Europe u Kinu podijelio je nizozemskog proizvođača čipova na dva dijela te pokrenuo geopolitičku i industrijsku bitku koja bi mogla poremetiti globalne opskrbne lance

U listopadu prošle godine nizozemski sud privremeno je oduzeo kontrolu nad Nexperijom kineskoj tvrtki Wingtech, a ona je bila vlasnik 30 posto dionica u kompaniji. Sud je postavio povjerenike za nadzor nad nizozemskim ogrankom dok je kineski pogon u Guangdongu prestao surađivati s matičnom tvrtkom u Nizozemskoj, što je zaustavilo isporuke tzv. vafera, pločica koje se koriste za proizvodnju poluvodiča, u Kinu.

Sud je tako odlučio zbog sumnji da je Wingtech nezakonito prenosio tehnologiju iz Europe u Kinu. Osnivač Wingtecha, Zhang Xuezheng, suspendiran je s funkcije izvršnog direktora Nexperije zbog optužbi da je preusmjeravao resurse prema povezanim kompanijama. Wingtech pak odbacuje sve optužbe.

Utrka za proizvodne kapacitete

Tvrtke sada funkcioniraju kao dva paralelna entiteta. Nexperia u Nizozemskoj i Europi ubrzano širi proizvodne kapacitete u Maleziji i na Filipinima s ciljem da do sredine 2026. godine 90 posto njezine proizvodnje bude izvan Kine i za tu je svrhu namijenila 300 milijuna eura. Ovi potezi dio su strategije smanjenja ovisnosti Europe o kineskoj proizvodnji (tzv. derisking).

Istovremeno je Wingtech pojačao napore da ponovno preuzme kontrolu nad proizvođačem čipova u svom vlasništvu od 2019. godine. Pokrenuo je tako razgovore s povjerenicima koje je imenovao sud da bi pokušao riješiti spor, a istovremeno se žalio nizozemskom vrhovnom sudu zbog suspenzije svojih vlasničkih prava.

Nexperia
Nexperia Izvor: EPA / Autor: Marcel Krijgsman

Sudsko ročište u srijedu odredit će hoće li doći do brzog rješenja ili dugotrajnog pravnog spora. Amsterdamski sud mogao bi naložiti istragu protiv proizvođača čipova ako nađe razloge za sumnju u način upravljanja Nexperijom. S druge strane, ako se sud odluči protiv istrage, moglo bi se odustati od mjera poduzetih protiv Wingtechova vlasništva nad tvrtkom i njezina osnivača.

Očekuje se da će saslušanje imati široke implikacije ne samo za budućnost Nexperije, već i za održivost automobilskog opskrbnog lanca i geopolitičke veze.

Volkswagen
Volkswagen Izvor: EPA / Autor: FILIP SINGER

Utjecaj na automobilsku industriju

Kako piše Bloomberg, spor je već uzrokovao velike probleme u opskrbi: Honda je privremeno zaustavila proizvodnju u nekoliko tvornica, Volkswagen i drugi proizvođači traže alternativne dobavljače dok ZF Friedrichshafen smanjuje proizvodnju.

Neki kupci, poput Roberta Boscha, prebacuju vafere iz europskih proizvodnih jedinica u Kinu, što je složen i skup proces, ali zasad nužan. Širenje proizvodnje u Maleziji i na Filipinima dio je plana da se ublaže budući zastoji i osigura stabilnost opskrbnog lanca za ključne industrije.

Čipovi - ilustracija
Čipovi - ilustracija Izvor: EPA / Autor: RITCHIE B. TONGO

Na pomolu ozbiljan prijelomni trenutak u industriji

Ovaj spor nije samo korporativni sukob, već i pitanje strateške autonomije Europe u pogledu ključne tehnologije. Nexperia proizvodi low-tech komponente, no one su važne jer reguliraju opskrbu energijom u milijunima uređaja i automobila, stvarajući presudan dio globalnog opskrbnog lanca.

Nizozemska je intervenirala zbog nacionalne sigurnosti dok je Kina ograničila izvoz Nexperije iz svojih pogona. Spor je donekle ublažen dopuštanjem nastavka isporuka, no Peking i dalje vrši pritisak na nizozemske vlasti da povuku odluke suda.

Stručnjaci upozoravaju da sukobi oko različitih faza proizvodnog lanca poluvodiča mogu prerasti u ozbiljan prijelomni trenutak u industriji. Čak i ako obje strane prežive ili postignu kompromis, reputacija Nexperije je narušena, što stvara dugoročne neizvjesnosti za kupce, uključujući automobile, elektroniku i druge sektore.

Prema analitičarima, za Europu je ključan pristup sigurnoj proizvodnji i skladištenju kapaciteta unutar svojih granica, što se pokazalo kao njezina slaba točka u globalnoj industriji.

