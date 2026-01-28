EU sklapa novi strateški savez u Aziji: Tajming nije slučajan, ovo je geopolitička poruka

Europska unija i Vijetnam žele snažnije potaknuti trgovinu i ulaganja u kritične minerale, poluvodiče i komunikacijsku infrastrukturu, proizlazi iz nacrta zajedničke izjave u koju je Reuters imao uvid

Dokument bi trebao biti usvojen u četvrtak te dvije strane istodobno podižu diplomatske odnose na višu razinu. U njegovu nacrtu, još podložnom izmjenama, navodi se i da će EU razmotriti mogućnost prijenosa obrambene tehnologije u Hanoi. Obje strane žele tješnju suradnju na 'pouzdanim' telekomunikacijskim mrežama iako su kineske tvrtke već dobile dio ugovora u razvoju vijetnamske 5G mreže, objavio je Reuters. Izjava bi trebala biti potpisana tijekom susreta predsjednika Europskog vijeća Antonija Coste s vijetnamskim čelnicima u Hanoiju svega nekoliko dana nakon što je vladajuća Komunistička partija ponovno imenovala To Lama za čelnika zemlje.

Diplomatski odnosi na najvišoj razini Dvije strane podići će diplomatske odnose na najvišu razinu, kakvu Hanoi već ima sa Sjedinjenim Državama, Kinom i Rusijom. Podsjetimo, sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Vijetnama na snazi je od 2020. godine. Iako pravno neobvezujući, dokument ima značajnu političku težinu te sadrži i neizravne kritike međunarodnih strategija SAD-a, Kine i Rusije. Europsko vijeće odbilo je komentirati njegov nacrt, a vijetnamska vlada nije se očitovala na upit za komentar. Fokus na ključne minerale i poluvodiče Vijetnam raspolaže znatnim, ali uglavnom neiskorištenim nalazištima rijetkih minerala. Hanoi je već signalizirao interes za razvoj kapaciteta za preradu, a njihovom globalnom opskrbom dominira Kina. No napredak je zasad spor, ponajviše zato što zemlji nedostaje tehnologija za potpuno iskorištavanje tih resursa. EU i Vijetnam žele promicati 'trgovinu i ulaganja u robu, usluge i tehnologije koje podržavaju održivo rudarstvo i preradu' kritičnih minerala, uz tješnju sektorsku suradnju, stoji u dokumentu. Ujedno je ta zemlja važan dobavljač volframa, iznimno tvrdog metala koji se koristi u obrani i elektronici. Zapadni diplomati ranije su upozoravali na rizik zbog povećanog kineskog interesa za veliki vijetnamski rudnik, a kinesko ministarstvo vanjskih poslova nije odgovorilo na upit za komentar.

Poluvodiči su također prepoznati kao prioritetno područje za dublju suradnju, uključujući otpornije lance opskrbe. Vijetnam je već značajan akter u pakiranju, testiranju i sastavljanju čipova te u toj zemlji posluju tvrtke poput Intela i Amkora, a početkom ovog mjeseca započeo je s gradnjom svojeg prvog pogona za proizvodnju poluvodiča. Dobavljači ASML-a, nizozemskog globalnog lidera u strojevima za proizvodnju čipova, preselili su dio proizvodnje u Vijetnam, čija je vlada nakon nedavnog sastanka na visokoj razini u Hanoiju objavila da ASML razmatra širenje svojeg lanca opskrbe i na kupce u toj zemlji. Iz ASML-a zasad nisu komentirali te navode.

5G, obrana i velika infrastrukturna ulaganja Proširenje suradnje na 'pouzdanoj komunikacijskoj infrastrukturi' još je jedan od prioriteta, pri čemu se osobito spominju 5G i satelitska povezivost. Europske tvrtke Ericsson i Nokia sudjeluju u razvoju vijetnamske 5G mreže, no Hanoi je prošle godine dodijelio manje građevinske ugovore i kineskim tvrtkama, uključujući Huawei, unatoč sigurnosnim zabrinutostima Zapada. Dvije strane namjeravaju ojačati i sigurnosnu suradnju, a EU će razmotriti prijenos 'neosjetljive tehnologije i znanja', navodi se u nacrtu. Zemlje članice EU-a zainteresirane su i za ulaganja u vijetnamsku infrastrukturu, uključujući željezničke projekte. Vijetnam, naime, planira izgradnju nacionalne brze željezničke mreže, što je najveći infrastrukturni projekt u povijesti te zemlje.