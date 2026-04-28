Generacija Z ne doživljava AI onako kako mislite: između svakodnevice i nepovjerenja

Ta napetost između intenzivne upotrebe AI alata i emocionalne distance mnogo govori o generaciji koja tehnologiju prihvaća, ali joj ne poklanja bezrezervno povjerenje.

Upravo taj složeni odnos mladih prema umjetnoj inteligenciji bit će glavna tema panel diskusije „Alat, igračka ili trojanski konj? Pogled Generacije Z na AI“, koja će se održati na ovogodišnjim Danima komunikacija u Rovinju, u petak, 8. svibnja 2026. godine, u 11.15 sati. Tom prilikom premijerno će biti predstavljeni neki od nalaza prvog regionalnog istraživanja o odnosu Generacije Z prema umjetnoj inteligenciji u Adria regiji, koje su proveli McCann Beograd i UM Beograd, članice AMA Group.

Panel ne polazi od tehnologije kao trenda, već od pitanja što odnos mladih prema njoj govori o budućnosti komunikacije, brendova i autentičnosti u svijetu koji se automatizira brže nego što povjerenje stiže pratiti.

Diskusiju zajednički moderiraju Katarina Robeli, Managing Director UM Zagreb i Mate Šola, Strategic Planner McCann Zagreb, oboje članovi HURA i IAB Croatia. U razgovoru sudjeluju Filip Filković, direktor i producent, autor kultnih nostalgičnih videa, Renata Geld, osnivačica Centra za kognitivne znanosti Sveučilišta u Zagrebu, i Ana Lakić, izvršna direktorica marketinga i sektora za istraživanje i razvoj Grupe pića Jamnica Plus.

Oni će zajedno pokušati razložiti stereotipe i pokazati kako Generacija Z zapravo koristi umjetnu inteligenciju; gdje eksperimentira, kako postaje skeptična i kad povlači granicu povjerenja. Istovremeno, panel će pokazati na koji način ovi podaci mogu biti relevantni i korisni za brendove.