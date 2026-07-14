Nije riječ samo o zabrani društvenih mreža za mlađe od 13: EU želi šire promjene

Europska unija priprema stroži pristup regulaciji društvenih mreža i drugih digitalnih platformi nego što se na prvi pogled čini. Iako stručnjaci preporučuju minimalnu dob od 13 godina za samostalno korištenje društvenih mreža, njihov prijedlog ide mnogo dalje od samog određivanja dobne granice te otvara put novim pravilima koja bi najveći teret odgovornosti prebacila na tehnološke kompanije

Izvješće, koje je u ponedjeljak objavila skupina stručnjaka na zahtjev predsjednice Europske komisije Ursule von der Leyen, predstavlja temelj za buduću europsku politiku zaštite djece na internetu. Dokument su izradili njemački dječji psihijatar Jörg Fegert i francuska socijalna epidemiologinja Maria Melchior. O temi moguće zabrane društvenih mreža u Hrvatskoj tportal je već pisao. Iako je Von der Leyen ranije podržala zabranu društvenih mreža za mlađe od 13 godina, stručnjaci su ponudili širi pristup koji ne završava na određivanju dobne granice, već predviđa temeljitu promjenu načina na koji se reguliraju digitalne platforme, piše Politico.

Sama dobna granica nije dovoljna Autori izvješća smatraju da stroga dobna ograničenja sama po sebi neće riješiti problem. Preporučuju da djeca mlađa od dvije godine uopće ne budu izložena ekranima dok bi ona od treće do 13. godine trebala koristiti internet isključivo uz nadzor roditelja ili škole. Nakon 13. godine pristup digitalnom svijetu trebao bi biti postupan, uz dodatne zaštitne mjere. Takav pristup razlikuje se od pojedinih nacionalnih prijedloga. Primjerice, Australija je krajem 2025. godine zabranila korištenje društvenih mreža mlađima od 16 godina, no dosadašnja iskustva pokazuju da to nije dalo očekivane rezultate. Jedno istraživanje pokazalo je da više od 85 posto tinejdžera i dalje koristi društvene mreže. Stručnjaci upozoravaju da se dobna ograničenja često mogu zaobići te da sama zabrana nije dugoročno rješenje. Tehnološke tvrtke trebale bi dokazivati da su njihove platforme sigurne Jedna od najvažnijih preporuka odnosi se na odgovornost tehnoloških kompanija. Umjesto da roditelji i djeca snose najveći teret zaštite, stručnjaci smatraju da bi platforme morale dokazati da su njihove usluge sigurne prije nego što ih maloljetnici mogu koristiti. 'U Europi je proizvođač odgovoran za sigurnost proizvoda. Proizvođači automobila moraju osigurati da su njihova vozila sigurna. Ne očekujemo da djeca sama osmišljavaju sigurnosne pojaseve niti da roditelji kod kuće ugrađuju zračne jastuke. Isto bi trebalo vrijediti za velike tehnološke kompanije', poručila je Von der Leyen. Takav pristup mogao bi zaštitu djece na internetu približiti pravilima koja već postoje u području zaštite potrošača.