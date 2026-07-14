Na snazi meteoalarm! Stižu jaki pljuskovi i grmljavina, a jednoj regiji prijeti i tuča

I dalje će prevladavati vrućina, a na vremenske prilike utjecat će polje povišenog i ujednačenog tlaka zraka, dok će sa zapada pristizati vlažniji zrak, javlja HRT.

Slične temperature očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj. Prijepodne će biti pretežno sunčano, no od sredine dana raste vjerojatnost lokalno izraženih pljuskova i grmljavine. Najizgledniji su u Međimurju i Hrvatskom zagorju, a potom i u ostalim dijelovima regije. Vjetar će većinom biti slab, dok će u noći na srijedu prolazno zapuhati umjeren, na udare i jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar.

Moguća i tuča na području Zagreba i okolice

DHMZ je i za zagrebačku regiju upozorio:

Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno praćeni jakim vjetrom, a moguća je i pojava tuče. Najjači udari vjetra > 55 km/h; Vjerojatnost grmljavine > 60 %.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom, upozorava DHMZ.