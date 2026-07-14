UPOZORENJE NA NEVRIJEME

Na snazi meteoalarm! Stižu jaki pljuskovi i grmljavina, a jednoj regiji prijeti i tuča

M.Č.

14.07.2026 u 07:30

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Zeljko Puhovski
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Nakon pretežno sunčanog ponedjeljka, uz vedrinu na Jadranu, vrijeme će tijekom utorka postati promjenjivije, ponajprije u unutrašnjosti zemlje

I dalje će prevladavati vrućina, a na vremenske prilike utjecat će polje povišenog i ujednačenog tlaka zraka, dok će sa zapada pristizati vlažniji zrak, javlja HRT.

Slične temperature očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj. Prijepodne će biti pretežno sunčano, no od sredine dana raste vjerojatnost lokalno izraženih pljuskova i grmljavine. Najizgledniji su u Međimurju i Hrvatskom zagorju, a potom i u ostalim dijelovima regije. Vjetar će većinom biti slab, dok će u noći na srijedu prolazno zapuhati umjeren, na udare i jak sjeverni te sjeverozapadni vjetar.

Moguća i tuča na području Zagreba i okolice

DHMZ je i za zagrebačku regiju upozorio:

Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno praćeni jakim vjetrom, a moguća je i pojava tuče. Najjači udari vjetra > 55 km/h; Vjerojatnost grmljavine > 60 %.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom, upozorava DHMZ.

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Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano vrijeme uz umjeren jugoistočni i južni vjetar. U gorskim predjelima poslijepodne će biti više oblaka, a ponajprije u Gorskom kotaru moguć je poneki pljusak. Jutarnja temperatura bit će od 13 stupnjeva u Lici do 24 na obali, dok će se najviša dnevna kretati između 29 i 32 stupnja.

Vrlo toplo u Dalmaciji

Dalmaciju očekuje pretežno sunčan i vrlo topao dan. Jutarnje temperature na obali bit će između 22 i 24 stupnja, a u unutrašnjosti od 17 do 20. Tijekom dana ponegdje će se temperatura popeti do 34 stupnja. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, a more će biti mirno ili tek malo valovito. Na krajnjem jugu Hrvatske također će prevladavati sunčano vrijeme, uz najvišu dnevnu temperaturu između 31 i 34 stupnja.

U drugom dijelu tjedna sunčana razdoblja ostat će česta, a temperatura će nastaviti rasti. Vrijeme ipak neće biti potpuno stabilno.

U četvrtak kiša i grmljavina u više regija

Već u srijedu u Gorskom kotaru moguć je poneki poslijepodnevni pljusak, dok će u četvrtak kiša i grmljavina zahvatiti mnoga područja zemlje. U petak se očekuje smirivanje vremena uz uglavnom slab vjetar.

Na Jadranu će povremeno puhati umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, dok će se tijekom noći javljati bura. Zadržat će se pretežno sunčano, uz još malo višu temperaturu zraka. Istodobno raste i vjerojatnost toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje. U četvrtak se prolazno očekuje više oblaka, uz mogućnost rijetkih neverina.

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