Navodna krađa poslovnih tajni: Ovo su najteže optužbe koje je Apple iznio protiv OpenAI-a

Kao što smo ranije objavili, Apple je podnio tužbu protiv OpenAI-a u kojoj tvrdi da je tvrtka sustavno prikupljala povjerljive informacije od njihovih sadašnjih i bivših zaposlenika . U tužbi na 41 stranice navodi se niz detaljnih optužbi , a Apple tvrdi da se ne radi o izoliranim slučajevima, već o obrascu ponašanja koji je, prema njihovim navodima, bio prihvaćen u tvrtki .

Ovo su najteže optužbe koje je Apple iznio protiv OpenAI-a

Prva se tiče navodnog nezakonitog prikupljanja poslovnih tajni koje nije bilo djelo pojedinaca nego praksa koju je, prema Appleu, poticalo vodstvo OpenAI-a te je postalo dio korporativne kulture.

Druga optužba odnosi se na optužbu da se OpenAI-ev hardverski razvoj navodno temelji na nezakonito pribavljenim Appleovim poslovnim tajnama te opisuje cijeli projekt kao 'truo do srži'. Apple također smatra da će tijekom sudskog postupka i razmjene dokaza biti prikazan znatno veći opseg zlouporabe nego što je trenutno opisan u tužbi.

Kompanija također tvrdi da je bivši Appleov inženjer Chang Liu navodno kolegici Yu-Ting Alyssi Peng poslao poruku: 'LOL, otkrio sam da mogu pristupiti internim sustavima Appleove mreže.' Apple tvrdi da je iskoristio sigurnosni propust za pristup internim podacima koristeći Appleovo službeno računalo. Prema tužbi, Liu je neposredno nakon odlaska iz Applea porukom dao do znanja da i dalje posjeduje drugo Appleovo računalo kojim je planirao pristupati povjerljivim informacijama.

Kompanija također navodi da su kandidati koji su prelazili u OpenAI dobivali upute da na razgovore donesu stvarne Appleove komponente, prototipove i CAD datoteke kako bi ih predstavili tijekom sastanaka. Jedan kandidat navodno je odgovorio da nije ni znao da se takvi dijelovi smiju iznositi iz tvrtke.

U tužbi se navodi i da je OpenAI zaposlenicima savjetovao kako izbjeći Appleovu proceduru trenutačnog udaljavanja s radnog mjesta nakon davanja otkaza, čime bi imali više vremena za pristup internim podacima. Apple također tvrdi da su zaposlenici bili upućeni da odmah obavijeste OpenAI ako Apple tijekom odlaska od njih zatraži potpisivanje bilo kakvih dokumenata.

Tvrtka isto navodi da danas više od 400 bivših zaposlenika radi u OpenAI-u. Sama činjenica prelaska zaposlenika nije sporna, ali Apple smatra da povećava rizik od neovlaštenog korištenja povjerljivih informacija. Na meti tužbe također se nalazi tvrtka io, koju je osnovao bivši Appleov dizajner Jony Ive, a koju je OpenAI prošle godine preuzeo. Apple tvrdi da je io koristio njihove povjerljive metode obrade metala te interne informacije vezane uz dizajn i baterije prilikom suradnje s dobavljačima, piše Tech Crunch.

Apple navodi da je još u veljači pokušao riješiti spor izvan suda, ali tvrdi da nije dobio odgovor. OpenAI je zasad objavio samo kratko priopćenje na društvenoj mreži X u kojem piše da 'nema interesa za poslovnim tajnama drugih kompanija'.