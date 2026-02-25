SVI IH ŽELE

Zbogom klasičnim trapericama: Modeli s printom bit će najveći trend sezone

M.D.

25.02.2026 u 08:00

Pariz - street style
Pariz - street style Izvor: Profimedia / Autor: Thomas Razzano/BFA.com/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Klasične plave traperice više nisu dovoljne jer ovogodišnje proljeće i ljeto u prvi plan stavljaju odvažne modele s upečatljivim uzorcima koji će uskoro preplaviti i hrvatske gradove

Klasične plave traperice odlaze u drugi plan. Proljeće i ljeto 2026. pretvaraju jeans u modno platno na kojem se izmjenjuju pruge, cvijeće, paisley i psihodelični motivi, a modna scena već je jasno poručila: bez uzorka – nema igre.

vezane vijesti

Zaboravite rasprave o tome jesu li u fokusu barrel, wide leg ili balloon modeli. Iako će siluete i dalje biti važne, presudno je samo jedno – uzorak. Pruge, cvjetni motivi, točkice i logotipi preuzimaju glavnu riječ, a klasični plavi i sivi modeli, koliko god bezvremenski bili, padaju u drugi plan.

Ako su traperice dosad služile kao neutralna baza svakog outfita, sada postaju njegov najglasniji element. To potvrđuju piste, street style i brendovi brze mode koji ovaj trend već sada donose u svakodnevicu.

Kopenhagen - street style
Kopenhagen - street style Izvor: Profimedia / Autor: Bertrand-Hillion Marie-Paola/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Piste diktiraju

Modne kuće kao što su Etro, Dior, Diesel i Marine Serre u kolekcijama za proljeće i ljeto gotovo su sve uložile u traper s karakterom. Od bogatih vezenih i apliciranih modela modne kuće Dior, preko boemskih i psihodeličnih varijanti brenda Etro, do prepoznatljivih 'monogramskih' motiva Marine Serre – poruka je jasna: traperice više nisu u sporednoj ulozi.

Zanimljivo je da pritom ostaju vjerne svojoj srži. Traper je i dalje većinom 100-postotni pamuk, ponekad s dodatkom elastana, no vizualno se transformira u komad koji razbija monotoniju 'običnih' traperica.

London - street style
London - street style Izvor: Profimedia / Autor: Mauro Del Signore / Zuma Press / Profimedia

Iako su traperice nastale kao radna odjeća u 19. stoljeću, pravi procvat uzoraka dogodio se 70-ih i 80-ih godina, kada su dizajneri počeli eksperimentirati bojama, aplikacijama i vezom. Danas se taj duh vraća u suvremenom, luksuznijem i odvažnijem izdanju.

Street style potvrda

Milano - street style
Milano - street style Izvor: Profimedia / Autor: - / Shutterstock Editorial / Profimedia

Da ovaj trend nije rezerviran samo za piste, potvrđuju i uzvanice na tjednima mode. Iako njihovi outfiti često djeluju pomno osmišljeno, velik broj njih i dalje se oslanja na provjerenu kombinaciju – dobre traperice i efektan gornji dio. Ove godine biraju, međutim, modele s uzorkom leoparda, cvjetnim vezom, paisley motivima ili prugama.

Posebnu pažnju privukli su i modeli s logotipom modne kuće Chanel dokazujući da i najdemokratičniji komad u ormaru može postati simbol luksuza.

Berskha
  • Fendi
  • Mango
  • Parfois
  • Ulla Johnson
  • Pull&Bear
    +3
Traperice s printom Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NOVI HIT

NOVI HIT

Trik dizajnera zbog kojeg crno-bijele kupaonice izgledaju tako luksuzno
PRUGASTI POGODAK

PRUGASTI POGODAK

Zarine traperice kao stvorene za proljeće: Toliko efektne da će podići baš svaki stajling
BRZO, FINO I MIRISNO

BRZO, FINO I MIRISNO

Kruh iz friteze na vrući zrak koji miriše na dom: Hrskavo izvana, mekano iznutra

najpopularnije

Još vijesti