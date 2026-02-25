Zbogom klasičnim trapericama: Modeli s printom bit će najveći trend sezone

Klasične plave traperice više nisu dovoljne jer ovogodišnje proljeće i ljeto u prvi plan stavljaju odvažne modele s upečatljivim uzorcima koji će uskoro preplaviti i hrvatske gradove

Klasične plave traperice odlaze u drugi plan. Proljeće i ljeto 2026. pretvaraju jeans u modno platno na kojem se izmjenjuju pruge, cvijeće, paisley i psihodelični motivi, a modna scena već je jasno poručila: bez uzorka – nema igre.

Zaboravite rasprave o tome jesu li u fokusu barrel, wide leg ili balloon modeli. Iako će siluete i dalje biti važne, presudno je samo jedno – uzorak. Pruge, cvjetni motivi, točkice i logotipi preuzimaju glavnu riječ, a klasični plavi i sivi modeli, koliko god bezvremenski bili, padaju u drugi plan. Ako su traperice dosad služile kao neutralna baza svakog outfita, sada postaju njegov najglasniji element. To potvrđuju piste, street style i brendovi brze mode koji ovaj trend već sada donose u svakodnevicu.

Piste diktiraju Modne kuće kao što su Etro, Dior, Diesel i Marine Serre u kolekcijama za proljeće i ljeto gotovo su sve uložile u traper s karakterom. Od bogatih vezenih i apliciranih modela modne kuće Dior, preko boemskih i psihodeličnih varijanti brenda Etro, do prepoznatljivih 'monogramskih' motiva Marine Serre – poruka je jasna: traperice više nisu u sporednoj ulozi. Zanimljivo je da pritom ostaju vjerne svojoj srži. Traper je i dalje većinom 100-postotni pamuk, ponekad s dodatkom elastana, no vizualno se transformira u komad koji razbija monotoniju 'običnih' traperica.

Iako su traperice nastale kao radna odjeća u 19. stoljeću, pravi procvat uzoraka dogodio se 70-ih i 80-ih godina, kada su dizajneri počeli eksperimentirati bojama, aplikacijama i vezom. Danas se taj duh vraća u suvremenom, luksuznijem i odvažnijem izdanju. Street style potvrda

Da ovaj trend nije rezerviran samo za piste, potvrđuju i uzvanice na tjednima mode. Iako njihovi outfiti često djeluju pomno osmišljeno, velik broj njih i dalje se oslanja na provjerenu kombinaciju – dobre traperice i efektan gornji dio. Ove godine biraju, međutim, modele s uzorkom leoparda, cvjetnim vezom, paisley motivima ili prugama. Posebnu pažnju privukli su i modeli s logotipom modne kuće Chanel dokazujući da i najdemokratičniji komad u ormaru može postati simbol luksuza.