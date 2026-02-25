Dalija Orešković poslala oštru poruku Boški Ban i svima koji bi u vladajuću koaliciju

U kuloarima se spominje da bi još nezavisnih saborskih zastupnika u budućnosti moglo dizati ruku za prijedloge Vlade Andreja Plenkovića , iako su izabrani kao nezavisni ili na listama drugih stranaka. To je posebno razljutilo Orešković, koja im je poslala poruku na društvenim mrežama. Nju prenosimo u cijelosti:

Podsjetimo, bivša SDP-ova i sadašnja nezavisna zastupnica priključila se vladajućoj koaliciji predvođenoj HDZ-om nakon današnjeg sastanka, u trenutku kad je vladajuća većina u Saboru bila ugrožena zbog skandaloznog pjevanja DP-ova Josipa Dabre , kojim se bavi i DORH .

'Nije problem u kavi'

"Ne brinite nije problem u kavi za koju je Boška Ban Vlahek rekla da bi ju rado popila s premijerom, pa je potom postala dio vladajuće većine, a evo sada i Dario Zurovec najavljuje da je za kavu s premijerom spreman. Nije kava pokvarena, pokvareni su oni koji iz redova oporbe prelaze u redove vladajuće većine!

To je problem nedostatka karaktera i integriteta, a ne šalice kave. Oni koji su izabrani na retorici i na listama današnje oporbe, građanima su govorili da ovu vlast žele mijenjati, a ne joj držati ljestve. Potom su, iz sebičnog koristoljublja, umjesto da se drže predizbornih obećanja svoje mandate pretvorili u potporu većini koja provodi povijesni revizionizam i tolerira proustaške narative.

To nije stabilnost i briga o građanima, to je politička trgovina. To nije odgovornost, to je izdaja birača. Takvima poručujem, vratite mandate i izađite ponovno na izbore, ali sada pod zastavom ideologije vladajuće većine koju podržavate, pa da vidimo što birači o tome misle.