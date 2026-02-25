Dalija Orešković poslala oštru poruku Boški Ban i svima koji bi u vladajuću koaliciju

Saborska zastupnica Dalija Orešković oštrim istupom na društvenim mrežama komentirala je pristupanje Boške Ban vladajućoj koaliciji te navode da bi još nekoliko nezavisnih zastupnika to moglo učiniti. Pozvala ih je da vrate mandate jer su izdali birače
Saborska zastupnica DOSiP-a, Dalija Orešković, na Facebooku se osvrnula na pristupanje Boške Ban vladajućoj koaliciji.
Podsjetimo, bivša SDP-ova i sadašnja nezavisna zastupnica priključila se vladajućoj koaliciji predvođenoj HDZ-om nakon današnjeg sastanka, u trenutku kad je vladajuća većina u Saboru bila ugrožena zbog skandaloznog pjevanja DP-ova Josipa Dabre, kojim se bavi i DORH.
U kuloarima se spominje da bi još nezavisnih saborskih zastupnika u budućnosti moglo dizati ruku za prijedloge Vlade Andreja Plenkovića, iako su izabrani kao nezavisni ili na listama drugih stranaka. To je posebno razljutilo Orešković, koja im je poslala poruku na društvenim mrežama. Nju prenosimo u cijelosti:
'Nije problem u kavi'
"Ne brinite nije problem u kavi za koju je Boška Ban Vlahek rekla da bi ju rado popila s premijerom, pa je potom postala dio vladajuće većine, a evo sada i Dario Zurovec najavljuje da je za kavu s premijerom spreman. Nije kava pokvarena, pokvareni su oni koji iz redova oporbe prelaze u redove vladajuće većine!
To je problem nedostatka karaktera i integriteta, a ne šalice kave. Oni koji su izabrani na retorici i na listama današnje oporbe, građanima su govorili da ovu vlast žele mijenjati, a ne joj držati ljestve. Potom su, iz sebičnog koristoljublja, umjesto da se drže predizbornih obećanja svoje mandate pretvorili u potporu većini koja provodi povijesni revizionizam i tolerira proustaške narative.
To nije stabilnost i briga o građanima, to je politička trgovina. To nije odgovornost, to je izdaja birača. Takvima poručujem, vratite mandate i izađite ponovno na izbore, ali sada pod zastavom ideologije vladajuće većine koju podržavate, pa da vidimo što birači o tome misle.
Zajedno s vijećnikom stranke Dosip u Županijskoj skupštini Međimurske županije Dejanom Drabićem, najoštrije osuđujem izbornu prevaru birača i vrijeđanje zdrave pameti naših građana", navela je Orešković.