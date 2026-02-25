Ukida se roaming u šest zemalja? Ovo je procedura

Neočekivani visoki računi za usluge korištenja mobitela nešto je što više nemamo unutar EU-a, a 'danas predlažemo da se to proširi i na zapadni Balkan', izjavila je povjerenica za proširenje Marta Kos.

Nakon što se sporazumi zaključe sa svakim od partnera i nakon što se u potpunosti usklade s pravilima EU-a o roamingu, osobe koje putuju između EU-a i zapadnog Balkana moći će upućivati pozive, slati tekstualne poruke i upotrebljavati mobilne podatke bez dodatnih naknada za roaming.