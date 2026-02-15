Na Međunarodnu svemirsku stanicu stigla nova ekipa, bolesni astronauti se vratili

Četvero astronauta misije Crew 12 pristalo je na ISS svemirskom letjelicom SpaceX Crew Dragon, pokazale su snimke uživo koje je NASA objavila u subotu. Lansirani su u petak s Cape Canaverala na Floridi.

Crew 12 uključuje NASA-inu astronautkinju Jessicu Meir i njezina kolegu Jacka Hathawaya, ruskog kozmonauta Andreja Fedjajeva i francusku astronautkinju Sophie Adenot iz Europske svemirske agencije (ESA).

To je prva misija na ISS za Hathaway i Adenota, dok su Meir i Fedjajev na svojem drugom letu.

Tim bi trebao provesti oko osam mjeseci provodeći istraživanja na svemirskoj postaji.

Sredinom siječnja, Crew 11 - američki i japanski astronauti Zena Cardman, Michael Fincke, Kimiya Yui i ruski kozmonaut Oleg Platonov - vratili su se na Zemlju prije roka zbog zdravstvenog problema.

To je bio prvi takav slučaj u povijesti postaje. NASA nije objavila detalje o problemu niti rekla o kojem se članu posade radi.

Izvorno je planirana primopredaja između dviju posada, što je standardna praksa na ISS-u.

Umjesto toga, NASA-in astronaut Christopher Williams i ruski kozmonauti Sergej Mikajev i Sergej Kud-Sverčkov ostali su posljednjih tjedana na postaji kako bi nastavili s radom.

Međunarodne posade neprekidno žive i provode istraživanja na svemirskoj postaji već oko 25 godina.