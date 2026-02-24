Sustavi obavještavanja o mogućim udarima asteroida: Infobip udružio snage s ESA-om

Razumijevanje putanja asteroida, osobito onih koji se približavaju Zemlji, ključno je i vremenski osjetljivo. Budući da je udar asteroida prije 65 milijuna godina izbrisao većinu života na Zemlji, za ESA-u je od presudne važnosti identificirati sve opasne asteroide kako bi se bolje razumjele njihove fizičke karakteristike i moguće posljedice udara.

Do sada se osoblje ESA-e o takvim događajima obavještavalo putem e-pošte, često u trenucima kada su bili izvan mreže ili nedostupni. Integracijom Infobipovih Voice API rješenja, ESA-in sustav za praćenje i upozoravanje na asteroide – Meerkat Asteroid Guard, sada može slati upozorenja putem poziva u stvarnom vremenu, neovisno o dobu dana i lokaciji. Time se znatno ubrzava proces obavještavanja osoblja pravodobnim i neprocjenjivim podacima o potencijalnim udarima asteroida kako bi se spriječili mogući rizici za Zemlju.