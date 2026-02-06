NASA će astronautima dozvoliti da u svemir ponesu svoje mobitele

Riječ je o značajnoj promjeni dugogodišnjih pravila američke svemirske agencije jer su do sada strogo ograničavala osobnu tehnologiju na letovima u orbitu i dalje. Administrator NASA-e Jared Isaacman istaknuo je da je cilj omogućiti posadama da zabilježe posebne trenutke za svoje obitelji, ali i da s javnošću podijele inspirativne fotografije i videozapise iz svemira.

NASA će prvi put dopustiti astronautima da u svemir ponesu smartfone. Nova praksa započinje već misijom Crew- 12, a ona bi prema planu trebala krenuti prema Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) sljedećeg tjedna, dok je misija Artemis II , dugo iščekivani povratak ljudi u blizinu Mjeseca, odgođena za ožujak.

Više spontanosti, više dokumentiranih misija

Uz najnovije modele iPhonea i Androida, astronauti će imati veću slobodu u snimanju fotografija i videa. To znači da bi nadolazeće misije mogle postati neke od najdetaljnije dokumentiranih u povijesti NASA-e. Pametni telefoni omogućuju brzu reakciju i hvatanje neplaniranih trenutaka, što je dosad bilo teže s profesionalnom, ali glomaznijom opremom.

Takav pristup otvara i prostor za moderniji način komunikacije s publikom na Zemlji. Iako se ideja astronauta koji u bestežinskom stanju snimaju selfije ili kratke videozapise za društvene mreže može činiti neobičnom, ona odražava promjenu u načinu na koji se svemirske misije približavaju javnosti.

Brža birokracija u službi svemira

Zanimljivo je to da je NASA ovu promjenu odobrila relativno brzo, barem u okvirima državne birokracije. Isaacman je naglasio da je agencija svjesno preispitala dugogodišnje procedure i ubrzala proces certificiranja moderne tehnologije za svemirske letove. Prema njegovim riječima, takva operativna hitnost bit će ključna u budućim znanstvenim i istraživačkim misijama, kako u orbiti, tako i na površini Mjeseca.

Uvođenje pametnih telefona ne znači da su sigurnosni standardi ublaženi. Svaka nova tehnologija koja ide u svemir prolazi rigorozna testiranja jer i najmanji kvar može imati ozbiljne posljedice za misiju. Upravo zbog toga NASA se do sada oslanjala na provjerene, ali često zastarjele uređaje.

Prema ranijim izvješćima, kamere predviđene za svemirske misije bile su Nikonovi modeli DSLR i uređaji GoPro stari i više od deset godina. Iako je riječ o pouzdanoj opremi, pametni telefoni donose drugačiju dimenziju. Oni su lakši, svestraniji i prilagođeni spontanom bilježenju trenutaka, što može promijeniti vizualni identitet budućih misija.

Važno je napomenuti da ovo nije prvi put da pametni telefoni lete u svemir. SpaceX je već dopustio njihovu upotrebu tijekom privatnih astronautskih misija, piše TechCrunch.