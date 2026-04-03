Nije Microsoft uvijek kriv ako vam se računalo sruši

No, jedan veteran te tvrtke smatra pogrešnim pretpostaviti kako probleme uvijek uzrokuju same nadogradnje.

Kad god Microsoft objavi nove nadogradnje za operativni sustav Windows, očekuje se kako će korisnici diljem svijeta naići na sve vrste kodova pogrešaka i poruka.

U nedavnoj objavi na Microsoftovom dev blogu Raymond Chen je poručio kako treba provjeriti je li problem postojao i prije nadogradnje.

Do problema, ustvrdio je, može doći i zbog raznih drugih promjena koje su se mogle dogoditi otprilike u isto vrijeme kad i nadogradnja.

Na primjer, IT odjel je instalirao novi upravljački program, izmijenio grupnu politiku ili nadogradio neki program. Ako niste ponovno pokrenuli svoje računalo neko vrijeme, te promjene nisu implementirane u sustav.

Zatim dolazi Patch Tuesday, kad instalirate najnovije nadogradnje za Windows, što prisiljava ponovno pokretanje sustava. U tom se trenutku novi softver, upravljački program ili nepotpune postavke konfiguracije sudaraju s izmjenama i kvare stvari.

Nije bio problem u samoj nadogradnji, već u tome što dugo nije bilo ponovnog pokretanja sustava.

Što to znači? Pa, korisnici Windowsa trebali bi steći naviku ponovnog pokretanja računala nakon svake promjene i prije instaliranja nadogradnje sustava Windows.

Prije instaliranja nove nadogradnje za Windows provjerite ima li drugih problema. To će olakšati njihovo rješavanje, piše PC World.