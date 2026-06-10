Starmer stisnuo Apple i Google: 'Imate rok do rujna'

Starmer je tehnološkim divovima dao rok do rujna za uvođenje zaštite na mobilnim uređajima
Britanski premijer Keir Starmer dao je tehnološkim kompanijama tri mjeseca da uvedu sustave koji će djeci onemogućiti snimanje, slanje i primanje eksplicitnih fotografija na pametnim telefonima i tabletima. Ako tvrtke poput Applea i Googlea do rujna ne implementiraju odgovarajuće zaštitne mehanizme, britanska vlada najavila je donošenje zakona kojim bi takva zaštita postala obavezna na svim uređajima koji se prodaju u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Prema prijedlogu, uređaji bi morali koristiti algoritme za prepoznavanje golotinje ili slična tehnološka rješenja koja bi sprječavala korisnike da snimaju, šalju ili primaju fotografije genitalija, osim ako prethodno nisu potvrdili da su punoljetni.
Govoreći na tehnološkoj konferenciji u Londonu, Starmer je izjavio da bi Ujedinjeno Kraljevstvo moglo postati prva država na svijetu koja će djeci učinkovito onemogućiti stvaranje, dijeljenje i pregledavanje 'golih' fotografija putem mobilnih uređaja. 'Pozivam danas tehnološke kompanije koje posluju u ovoj zemlji da uvedu kontrole koje će spriječiti djecu u slanju i primanju seksualno eksplicitnih fotografija. To nije nerješiv problem', rekao je britanski premijer.
Dodao je da će vlada intervenirati zakonodavstvom ako industrija sama ne poduzme potrebne korake.
Alarmantni podaci o seksualnom iskorištavanju djece
Poticaj za novu inicijativu dolazi nakon naglog rasta broja prijava seksualnog zlostavljanja djece povezanog s internetom.
Britanska Nacionalna agencija za kriminal (NCA) svakog tjedna prima oko 1700 prijava povezanih sa zlostavljanjem djece. Prema dostupnim podacima, čak devet od deset fotografija seksualnog zlostavljanja nastalih prošle godine proizvela su sama djeca, često nakon manipulacije, prijevare ili ucjene odraslih osoba s kojima su stupila u kontakt putem interneta.
Broj slučajeva internetskog vrbovanja djece u Ujedinjenom Kraljevstvu dosegao je približno 7000 godišnje, a britanske vlasti upozoravaju da kriminalne skupine i pojedini korisnici društvenih mreža iskorištavaju digitalne platforme za razmjenu i prodaju materijala povezanih sa seksualnim zlostavljanjem.
Kako bi sustav funkcionirao?
Prema planu vlade, punoljetni korisnici i dalje bi mogli pristupati ili dijeliti eksplicitne sadržaje, ali tek nakon potvrde svoje dobi. Za maloljetnike bi sustavi automatski blokirali snimanje određenih eksplicitnih fotografija, slanje takvih sadržaja, primanje seksualno eksplicitnih fotografija i pristup pornografskom sadržaju.
Cilj je smanjiti mogućnost da seksualni predatori iskorištavaju djecu putem mobilnih uređaja i internetskih platformi.
Pritisak raste i unutar vladajuće stranke
Neki zastupnici vladajuće Laburističke stranke smatraju da vlada ne bi trebala čekati dobrovoljnu suradnju tehnoloških kompanija. Laburistička zastupnica Melanie Ward poručila je da je vrijeme da se sigurnosni standardi propišu zakonom umjesto da se od tehnoloških tvrtki traži dobrovoljno djelovanje.
Sličan stav zauzeo je i zastupnik Clive Efford te smatra da će se velike platforme ozbiljno angažirati tek kada se suoče s mogućim zakonskim sankcijama.
Što rade Apple i Google?
Trenutačno niti jedan mobilni operativni sustav ne nudi potpuno blokiranje eksplicitnih sadržaja na razini cijelog uređaja, no Apple je u Ujedinjenom Kraljevstvu počeo uvoditi sustave provjere dobi za korisnike iPhonea i iPada te se onima koji ne potvrde punoljetnost ili su evidentirani kao maloljetnici automatski uključuju dodatni internetski filtri.
Google je prošle godine predstavio funkcije koje prepoznaju gole fotografije, zamagljuju ih i upozoravaju djecu prije otvaranja, slanja ili prosljeđivanja takvih sadržaja.
Rasprava o privatnosti i anonimnosti
Iako prijedlog ima snažnu političku podršku, organizacije za zaštitu građanskih prava upozoravaju na moguće posljedice za privatnost korisnika. Kritičari smatraju da bi sustavi za provjeru dobi i automatsku analizu sadržaja mogli dovesti do slabljenja anonimnosti na internetu i otvoriti pitanja o nadzoru privatne komunikacije.
Direktorica organizacije Big Brother Watch, Silkie Carlo, upozorila je da bi takve mjere mogle predstavljati ozbiljan izazov za internetsku privatnost građana.
Google je odgovorio da podržava zaštitu djece na internetu te radi na rješenjima koja istodobno štite maloljetnike i čuvaju privatnost korisnika.
Mogući presedan za ostatak svijeta
Ako britanska vlada doista uvede zakonsku obavezu blokiranja eksplicitnih sadržaja za maloljetnike na razini operativnog sustava, Ujedinjeno Kraljevstvo moglo bi postati globalni regulatorni predvodnik u području zaštite djece na internetu.
Takav potez vjerojatno bi potaknuo slične rasprave u Europskoj uniji, Australiji, Kanadi i drugim državama koje su posljednjih godina odlučile pooštriti pravila za digitalne platforme.
Istodobno bi se otvorila nova pitanja o granicama između zaštite djece, prava na privatnost i tehnološke izvedivosti sustava koji bi morali razlikovati maloljetne i punoljetne korisnike bez ugrožavanja njihovih osobnih podataka, piše Guardian.