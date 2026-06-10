Starmer stisnuo Apple i Google: 'Imate rok do rujna'

Starmer je tehnološkim divovima dao rok do rujna za uvođenje zaštite na mobilnim uređajima

Britanski premijer Keir Starmer dao je tehnološkim kompanijama tri mjeseca da uvedu sustave koji će djeci onemogućiti snimanje, slanje i primanje eksplicitnih fotografija na pametnim telefonima i tabletima. Ako tvrtke poput Applea i Googlea do rujna ne implementiraju odgovarajuće zaštitne mehanizme, britanska vlada najavila je donošenje zakona kojim bi takva zaštita postala obavezna na svim uređajima koji se prodaju u Ujedinjenom Kraljevstvu. Prema prijedlogu, uređaji bi morali koristiti algoritme za prepoznavanje golotinje ili slična tehnološka rješenja koja bi sprječavala korisnike da snimaju, šalju ili primaju fotografije genitalija, osim ako prethodno nisu potvrdili da su punoljetni.

Govoreći na tehnološkoj konferenciji u Londonu, Starmer je izjavio da bi Ujedinjeno Kraljevstvo moglo postati prva država na svijetu koja će djeci učinkovito onemogućiti stvaranje, dijeljenje i pregledavanje 'golih' fotografija putem mobilnih uređaja. 'Pozivam danas tehnološke kompanije koje posluju u ovoj zemlji da uvedu kontrole koje će spriječiti djecu u slanju i primanju seksualno eksplicitnih fotografija. To nije nerješiv problem', rekao je britanski premijer. Dodao je da će vlada intervenirati zakonodavstvom ako industrija sama ne poduzme potrebne korake. Alarmantni podaci o seksualnom iskorištavanju djece Poticaj za novu inicijativu dolazi nakon naglog rasta broja prijava seksualnog zlostavljanja djece povezanog s internetom. Britanska Nacionalna agencija za kriminal (NCA) svakog tjedna prima oko 1700 prijava povezanih sa zlostavljanjem djece. Prema dostupnim podacima, čak devet od deset fotografija seksualnog zlostavljanja nastalih prošle godine proizvela su sama djeca, često nakon manipulacije, prijevare ili ucjene odraslih osoba s kojima su stupila u kontakt putem interneta. Broj slučajeva internetskog vrbovanja djece u Ujedinjenom Kraljevstvu dosegao je približno 7000 godišnje, a britanske vlasti upozoravaju da kriminalne skupine i pojedini korisnici društvenih mreža iskorištavaju digitalne platforme za razmjenu i prodaju materijala povezanih sa seksualnim zlostavljanjem. Kako bi sustav funkcionirao? Prema planu vlade, punoljetni korisnici i dalje bi mogli pristupati ili dijeliti eksplicitne sadržaje, ali tek nakon potvrde svoje dobi. Za maloljetnike bi sustavi automatski blokirali snimanje određenih eksplicitnih fotografija, slanje takvih sadržaja, primanje seksualno eksplicitnih fotografija i pristup pornografskom sadržaju. Cilj je smanjiti mogućnost da seksualni predatori iskorištavaju djecu putem mobilnih uređaja i internetskih platformi.