Pojačane prijetnje: NATO saveznici moraju ubrzati nabavu dronova

'Ruski rat protiv Ukrajine i dalje stvara velike rizike za euroatlantsku sigurnost , posebno u Crnom moru', napisao je rumunjski predsjednik Nicușor Dan nakon sastanka. 'Stoga je važno da NATO ojača svoju prisutnost u Rumunjskoj.'

Na zatvorenom sastanku raspravljalo se o tome treba li savez hitno kupiti više dronova kao dio misija zračnog nadzora nad državama članicama na prvoj crti, prema riječima trojice diplomata saveza kojima je zajamčena anonimnost, donosi Politico .

'Tijekom rasprave dogovoreno je ubrzanje NATO-ovih projekata o odgovoru na prijetnje dronovima, kako bi se mjere podrške pogođenim saveznicima mogle odobriti u Ankari sljedećeg mjeseca', rekao je.

Unaprijed planirani sastanak održan je nakon što se ruski dron krajem prošlog mjeseca srušio na stambenu zgradu u Rumunjskoj, ozlijedivši dvije osobe. Savez je također posljednjih tjedana poslao zrakoplove kako bi oborili sumnjive dronove iznad Latvije i Estonije.

'Kao izravna posljedica tekućeg rata Rusije protiv Ukrajine, vidjeli smo više incidenata s dronovima duž našeg istočnog boka', rekla je glasnogovornica NATO-a Allison Hart.

Ostaje nejasno kada će saveznici NATO-a kupiti dronove.

NATO posjeduje vrlo malo vojne imovine, jer je savezu uglavnom pružaju nacionalne vlade. Ali NATO može pomoći zemljama u kupovini potrebne opreme, koja se zatim može staviti pod kontrolu najviših vojnih zapovjednika saveza.

Saveznici su također ukazali na prijetnje kritičnoj infrastrukturi u Crnom moru, uključujući rumunjski projekt istraživanja plina Neptun Deep vrijedan 4 milijarde eura, rekli su diplomati, koji bi trebao biti pokrenut sljedeće godine. Zemlje su raspravljale o tome treba li NATO-ovo vojno zapovjedništvo učiniti više kako bi pratilo prijetnje tim instalacijama od zračnih i pomorskih dronova.