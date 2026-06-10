Pojačane prijetnje: NATO saveznici moraju ubrzati nabavu dronova

NATO saveznici su u srijedu raspravljali o prijedlogu za ubrzani program kupnje dronova, samo nekoliko dana nakon što je pad ruskog drona uzrokovao više ozljeda u Rumunjskoj
Na zatvorenom sastanku raspravljalo se o tome treba li savez hitno kupiti više dronova kao dio misija zračnog nadzora nad državama članicama na prvoj crti, prema riječima trojice diplomata saveza kojima je zajamčena anonimnost, donosi Politico.
'Ruski rat protiv Ukrajine i dalje stvara velike rizike za euroatlantsku sigurnost, posebno u Crnom moru', napisao je rumunjski predsjednik Nicușor Dan nakon sastanka. 'Stoga je važno da NATO ojača svoju prisutnost u Rumunjskoj.'
'Tijekom rasprave dogovoreno je ubrzanje NATO-ovih projekata o odgovoru na prijetnje dronovima, kako bi se mjere podrške pogođenim saveznicima mogle odobriti u Ankari sljedećeg mjeseca', rekao je.
Unaprijed planirani sastanak održan je nakon što se ruski dron krajem prošlog mjeseca srušio na stambenu zgradu u Rumunjskoj, ozlijedivši dvije osobe. Savez je također posljednjih tjedana poslao zrakoplove kako bi oborili sumnjive dronove iznad Latvije i Estonije.
'Kao izravna posljedica tekućeg rata Rusije protiv Ukrajine, vidjeli smo više incidenata s dronovima duž našeg istočnog boka', rekla je glasnogovornica NATO-a Allison Hart.
Ostaje nejasno kada će saveznici NATO-a kupiti dronove.
NATO posjeduje vrlo malo vojne imovine, jer je savezu uglavnom pružaju nacionalne vlade. Ali NATO može pomoći zemljama u kupovini potrebne opreme, koja se zatim može staviti pod kontrolu najviših vojnih zapovjednika saveza.
Saveznici su također ukazali na prijetnje kritičnoj infrastrukturi u Crnom moru, uključujući rumunjski projekt istraživanja plina Neptun Deep vrijedan 4 milijarde eura, rekli su diplomati, koji bi trebao biti pokrenut sljedeće godine. Zemlje su raspravljale o tome treba li NATO-ovo vojno zapovjedništvo učiniti više kako bi pratilo prijetnje tim instalacijama od zračnih i pomorskih dronova.