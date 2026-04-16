Sve veći pritisak: Nakon uspjeha Artemisa II, NASA prebacuje fokus na idući izazov

Nakon uspješnog povratka četvero astronauta s povijesnog preleta Mjeseca, NASA fokus prebacuje na idući izazov - podvrgavanje konkurentskih tvrtki SpaceX Elona Muska i Blue Origin Jeffa Bezosa nizu rigoroznih ispita uoči budućih slijetanja na Zemljin satelit s posadom

NASA-ina gotovo desetodnevna misija Artemis II bila je prvi let s posadom programa povratka na Mjesec vrijednog više milijardi dolara. Poslala je astronaute dalje od Zemlje više nego ikada prije. Misija je bila zamišljena kao generalna proba za kasnije letove te je potvrdila sigurnost sustava potrebnih za prijevoz posada u duboki svemir. Taj uspjeh stavio je dodatan fokus na ono što mnogi stručnjaci vide kao jedan od najvećih preostalih rizika programa. Komercijalne svemirske tvrtke moraju dokazati da mogu izvesti složeno završno slijetanje na Mjesec i sigurno vratiti astronaute kući – što je pothvat koji NASA nije pokušala od 1972. godine. NASA namjerava vratiti astronaute na Mjesec do 2028. godine. Konkurentska Kina planira s posadom sletjeti na Zemljin satelit do 2030. godine.

Kako ne bi kasnila, američka svemirska agencija odabrala je i SpaceX i Blue Origin za razvoj letjelice koja bi to mogla postići, nadajući se da će konkurencija i privatne investicije ubrzati razvoj. 'Obje strane to smatraju natjecanjem, što je izvrsna stvar', rekao je u ponedjeljak administrator NASA-e Jared Isaacman. On je govorio nekoliko dana poslije dočeka astronauta s Artemisa II koji su u petak sletjeli u ocean nakon misije oko Mjeseca. Bio je to prvi let s posadom NASA-ine rakete Space Launch System (SLS), koju su izgradili Boeing i Northrop Grumman, te kapsule Orion, djela tvrtke Lockheed Martin. Dok su SLS i Orion tradicionalne letjelice u državnom vlasništvu dizajnirane za prijevoz astronauta sa Zemlje u lunarnu orbitu, NASA se za posljednju dionicu putovanja – slijetanje na površinu Mjeseca – okrenula privatnim tvrtkama.

Mjesec, Artemis II Izvor: Profimedia / Autor: Atlas Photo Archive/NASA / Avalon / Profimedia





SpaceX razvija svoj sustav za slijetanje temeljen na svojoj raketi Starship, letjelici od nehrđajućeg čelika koja je daleko veća od bilo kojeg dosad izgrađenog mjesečevog 'lendera'. Blue Origin gradi svoj Blue Moon oslanjajući se na tradicionalniji dizajn, piše Reuters. Blue Origin planira spustiti bespilotnu verziju Blue Moona na Mjesec ovog ljeta, otkrila su dva upućena izvora, što bi bio prvi takav pokušaj tvrtke. SpaceX se u međuvremenu priprema na lansiranje nove verzije Starshipa, poznate kao Verzija 3, već u svibnju. Raketa koju je Musk prvi put predstavio 2016. nekoliko je puta neuspješno testirana. Nakon jedanaest testnih letova od 2023. godine, od kojih su neki završili eksplozijama, iz SpaceX-a navode da nova verzija uključuje desetke nadogradnji koje je zatražila NASA. NASA pritišće obje tvrtke da ubrzaju rad, iako dužnosnici priznaju da su izazovi golemi. Za razliku od programa Apollo koji je u nekoliko godina spustio šest misija na Mjesec, Artemis je osmišljen kao dugoročni program s 'lenderima' koji se mogu ponovno koristiti i prilagoditi za održivo istraživanje.