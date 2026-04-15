Astronauti Artemisa II prije lansiranja prošli 20 sati posebne obuke za fotografiranje

Dvoje profesionalnih instruktora fotografije koji su obučavali astronaute Artemisa II za snimanje fotografija Mjeseca i Zemlje tijekom njihova povijesnog preleta Mjeseca, rekli su da su bili jednako impresionirani kao i javnost iznenađujućim nebeskim slikama snimljenim kamerom

NASA-ini instruktori za fotografiranje i video snimke, Paul Reichert i Katrina Willoughby rekli su da su s posadom obavili otprilike 20 sati posebne obuke prije lansiranja 1. travnja, misije koja je označila prvo putovanje ljudi na Mjesec u više od pola stoljeća.

Oboje su diplomirali na prestižnom Rochester Institute of Technology program za fotografske znanosti. 'Većina ljudi zna koristiti kameru i može dobiti dovoljno dobru fotografiju, ali dovoljno dobra u ovom slučaju nije ono što se u znanosti traži', objavila je Willoughby na RIT-ovoj internetskoj stranici. Pilot misije Victor Glover kazao je da su astronauti u sklopu obuke fotografiranja vježbali snimanje iz makete kapsule Orion koristeći golemu 'napuhanu' kuglu Mjeseca koja je visjela u mraku.

Mjesec, Artemis II Izvor: Licencirane fotografije / Autor: NASA







Izbor pravih alata ključ je njihova uspjeha. Nikon D5, digitalni model s jednim objektivom, koji je izašao 2016., radni je fotoaparat koji je koristila posada. Reichert je rekao da je D5, koji se godinama koristio na Međunarodnoj svemirskoj postaji dokazao da može izdržati i zračenje i ostale ekstremne uvjete svemirskih putovanja. 'Imali smo puno iskustva s aparatom', rekao je Reichert u utorak Reutersu. 'Znali smo da može podnijeti zračenje, najmanje nekoliko godina zračenja na ISS-u. To mu nije uopće škodilo. Još jedna prednost D5 bile su njegove iznimne performanse pri slabom osvjetljenju, što je nužnost kada se snimaju oštre slike u tamnome svemirskom bespuću.' Dio opreme za snimanje koju su koristili astronauti Artemisa II poznat je mnogim amaterima - iPhone. Willoughby je rekla da je Appleov iPhone 17 Pro Max bio dodatak na popisu opreme. Premda je priroda telefona - 'fokusiraj i snimaj' bila korisna, velike digitalne veličine datoteka slika predstavljale su izazov za prijenos.

Mjesec, Artemis II Izvor: Profimedia / Autor: Atlas Photo Archive/NASA / Avalon / Profimedia





'Jedna stvar o kojoj je na brodu trebalo razmišljati bila je sljedeća: 'Što je potrebno za prijenos datoteka?'', kazala je Willoughby. 'I nažalost, nemamo propusnost. A to je nešto što su mnogi ljudi ovdje [na Zemlji] navikli dobiti odmah.' Među boljim fotografijama koje je snimila posada Artemisa je i slika snimljena s daleke strane Mjeseca koja ga prikazuje kako potpuno zasjenjuje Sunce, s mekim odsjajem oko zacrnjene kugle, dovoljno slabim da se točkice svjetlosti zvijezda na susjednom nebu još uvijek vide u tami. Za razliku od Mjesečevih misija iz ere Apollo prije više od 50 godina, astronauti Artemisa II imali su koristi od trenutačne mogućnosti pregledavanja digitalnih fotografija koje su snimili, što je prednost u odnosu na vrijeme potrebno da se razvije konvencionalni filmski materijal koji se nekada koristio. Štoviše, GoPro video prijenos uživo pružio je današnjoj zahtjevnoj publici na Zemlji pogled na istraživanje svemira u stvarnom vremenu. Uz D5, ekipa je koristila i Nikon Z9 fotoaparat bez zrcala i nekoliko objektiva, uključujući zum objektiv od 14-24 mm, zum objektiv od 80-400 mm i standardni 35 mm.