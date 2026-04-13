Posada Artemisa II: Prvo što su rekli nakon 10 dana u svemiru sve je iznenadilo

Nakon slijetanja u Tihi ocean s petka na subotu u 2 ujutro po hrvatskom vremenu, četveročlana posada misije Artemis II dočekana je ovacijama u Houstonu. Cilj Artemisa II bio je probni let te je služio kao eksperiment za postavljanje temelja za buduće misije, među ostalim povratak čovjeka na Mjesec i postavljanje trajnih baza ondje. No trenutak ponovnog susreta s voljenima bio je među najiščekivanijim etapama putovanja posade

Astronauti su na Ellington Fieldu u NASA-inom Svemirskom centru Johnson u Houstonu dočekani pljeskom, ovacijama i zagrljajima, uključujući onaj administratora NASA-e Jareda Isaacmana. On je misiju Artemis II nazvao 'najvećom avanturom u povijesti čovječanstva'.

Astronauti su se u Svemirskom centru Johnson prvi put nakon povratka s desetodnevnog putovanja oko Mjeseca susreli sa svojim bližnjima, piše CNN. Posada koju su činili NASA-ini astronauti Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch te kanadski astronaut Jeremy Hansen ostvarila je rekordan prelet oko Mjeseca, pritom se udaljivši od Zemlje više nego ijedan čovjek prije njih – 406 tisuća kilometara. Artemis II bio je testni let, zamišljen kao ključni korak u pripremi budućih misija, no trenutak ponovnog susreta s najbližima bio im je, priznaju, jedan od najiščekivanijih.

'Victore, Christina i Jeremy, mi smo zauvijek povezani i nitko na Zemlji nikada neće znati kroz što smo nas četvero prošli. To je bila najposebnija stvar koja će mi se ikada dogoditi u životu', rekao je Wiseman i pritom istaknuo da ni njihove obitelji zapravo ne mogu u potpunosti razumjeti kroz što su prošli. 'Nije lako biti više od stotinama tisuća kilometara daleko od doma. Prije lansiranja to izgleda kao najveći san na svijetu, a kad si tamo, samo se želiš vratiti obitelji i prijateljima. Posebno je biti čovjek i posebno je biti na planetu Zemlji', rekao je vidno emotivni Wiseman, nakon čega su se članovi posade zagrlili na pozornici. Glover je priznao da još uvijek nije u potpunosti osvijestio sve kroz što su prošli, ali je istaknuo da je doista zahvalan. 'Kad je sve počelo, želio sam javno zahvaliti Bogu i želim to ponovno učiniti. Ono što smo vidjeli, što smo napravili i s kime smo to podijelili preveliko je da bi stalo u jedno tijelo', rekao je Glover.

'Posada znači biti zajedno u svemu' Koch je podijelila jedno od brojnih 'ljudskih iskustava' koja su obilježile misiju, istaknuvši da ju je medicinska sestra na brodu američke mornarice koji ih je dočekao zamolila za zagrljaj. Upravo takvi trenuci, kaže, definiraju što znači biti dio posade. 'Posada je skupina koja je zajedno u svemu, bez obzira na okolnosti, koja dijeli isti cilj, koja je spremna tiho se žrtvovati – jedni za druge – koja pruža razumijevanje i preuzima odgovornost. Posada ima iste brige i iste potrebe i neraskidivo je povezana', rekla je Koch. Jedno od najemotivnijih iskustava, dodala je, bilo joj je promatranje Zemlje kroz prozor letjelice Orion, dok se činila malenom u beskraju svemira. 'Znam da još nisam naučila sve što mi ovo putovanje može dati. Ali jedno sada znam – planet Zemlja: svi smo jedna posada', poručila je.

'Vlak radosti' i snaga zajedništva Hansen je istaknuo da je njihovo iskustvo bilo iznimno na ljudskoj razini, ne samo za posadu, nego i za sve koji su misiju pratili sa Zemlje. 'U našoj posadi imamo izraz koji smo davno smislili – zovemo ga 'vlak radosti'. Čini se da ste vidjeli puno te radosti, i zaista je bilo tako. Nismo uvijek u tom vlaku radosti, ali trudimo se što prije vratiti u to stanje. To je važna životna vještina za svaki tim koji želi nešto postići', rekao je Hansen. Tijekom misije astronauti su putem kratkih poziva komunicirali sa supružnicima i djecom. Wiseman je istaknuo da im je slušanje tih razgovora u skučenom prostoru letjelice Orion bilo jedno od najposebnijih iskustava povezivanja. 'Slušati kolege kako se smiju, plaču, uzdišu i razgovaraju s obiteljima iz svemira bilo je nešto najljepše', rekao je. Dodao je da ga je razgovor s kćerima iz svemira duboko dirnuo, a posada je tijekom misije predložila da se jedan od lunarnih kratera nazove po njegovoj pokojnoj supruzi Carroll.