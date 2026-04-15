VIDEO Usred Tihog oceana: Objavljena snimka izvlačenja posade Artemisa II iz kapsule

NASA-in astronaut Reid Wiseman objavio je snimku koja prikazuje trenutke nakon završetka misije Artemis II, uključujući dolazak spasilačkog tima do kapsule i njezino otvaranje nakon slijetanja u Tihi ocean

Na snimci se vidi kako brodovi američke mornarice prilaze kapsuli nedugo nakon što je sletjela u more, a članovi tima potom osiguravaju letjelicu i kreću s procedurom. Riječ je o standardnom, ali logistički zahtjevnom dijelu svemirskih misija, u kojem je ključna brza i sigurna ekstrakcija posade.

Jesse, Steve, Laddy, and Vlad….such an incredible feeling to welcome you aboard Integrity after a nearly 700,000 mile journey. Forever thankful for your service to our crew and the nation. pic.twitter.com/lJzNPkBIpq — Reid Wiseman (@astro_reid) April 14, 2026

Letjelicu su prije tog ugasili i provjerili kako bi se isključila mogućnost curenja opasnih plinova. Na kapsulu je postavljen stabilizacijski prsten kako bi ostala mirna na valovima, a zatim i platforma za izvlačenje astronauta, svojevrsna plutajuća platforma na kojoj posada čeka transport. Zbog morskih struja, postavljanje opreme bilo je privremeno otežano, no NASA je naglasila da nema žurbe te da je sigurnost posade apsolutni prioritet. U kapsulu su potom ušli članovi spasilačkog tima kako bi pojedinačno pregledali svakog astronauta prije izlaska. Nakon toga, posada je prebačena helikopterima na brod USS John P. Murtha. Podsjetimo, kapsula Orion vratila je astronaute na Zemlju nakon povijesnog leta oko Mjeseca, prvog takvog od završetka programa Apollo prije više od 50 godina.

Administrator NASA-e Jared Isaacman reagirao je na zabrinute upite na društvenim mrežama nakon što su objavljene fotografije letjelice Orion s vidljivim bijelim dijelom na toplinskom štitu nakon slijetanja u Tihi ocean. Toplinski štit bio je jedan od ključnih elemenata misije Artemis II, osobito tijekom ponovnog ulaska u atmosferu, kada temperature dosežu gotovo 2.800 stupnjeva Celzija. Tijekom prethodne misije Artemis I zabilježena su veća oštećenja - uključujući pougljenjivanje i pukotine - nego što se očekivalo. Zbog toga je NASA uoči nove misije promijenila način nanošenja zaštitnog sloja te prilagodila putanju ulaska u atmosferu. Toplinski štit koristi materijal Avcoat, dizajniran da se postupno troši i tako odvodi toplinu tijekom ekstremnih uvjeta povratka. Isaacman je pojasnio da bijeli dio na fotografijama nije znak oštećenja. 'Bijela boja odgovara području kompresijske podloge i u skladu je s lokalnom geometrijom, nusproizvodima Avcoata i prijelaznim toplinskim uvjetima. Takvo smo ponašanje vidjeli tijekom testiranja i očekivali ga na tom dijelu letjelice', rekao je.

