VIDEO Usred Tihog oceana: Objavljena snimka izvlačenja posade Artemisa II iz kapsule

NASA-in astronaut Reid Wiseman objavio je snimku koja prikazuje trenutke nakon završetka misije Artemis II, uključujući dolazak spasilačkog tima do kapsule i njezino otvaranje nakon slijetanja u Tihi ocean
Na snimci se vidi kako brodovi američke mornarice prilaze kapsuli nedugo nakon što je sletjela u more, a članovi tima potom osiguravaju letjelicu i kreću s procedurom. Riječ je o standardnom, ali logistički zahtjevnom dijelu svemirskih misija, u kojem je ključna brza i sigurna ekstrakcija posade.
Letjelicu su prije tog ugasili i provjerili kako bi se isključila mogućnost curenja opasnih plinova. Na kapsulu je postavljen stabilizacijski prsten kako bi ostala mirna na valovima, a zatim i platforma za izvlačenje astronauta, svojevrsna plutajuća platforma na kojoj posada čeka transport.
Zbog morskih struja, postavljanje opreme bilo je privremeno otežano, no NASA je naglasila da nema žurbe te da je sigurnost posade apsolutni prioritet. U kapsulu su potom ušli članovi spasilačkog tima kako bi pojedinačno pregledali svakog astronauta prije izlaska. Nakon toga, posada je prebačena helikopterima na brod USS John P. Murtha.
Podsjetimo, kapsula Orion vratila je astronaute na Zemlju nakon povijesnog leta oko Mjeseca, prvog takvog od završetka programa Apollo prije više od 50 godina.
Administrator NASA-e Jared Isaacman reagirao je na zabrinute upite na društvenim mrežama nakon što su objavljene fotografije letjelice Orion s vidljivim bijelim dijelom na toplinskom štitu nakon slijetanja u Tihi ocean.
Toplinski štit bio je jedan od ključnih elemenata misije Artemis II, osobito tijekom ponovnog ulaska u atmosferu, kada temperature dosežu gotovo 2.800 stupnjeva Celzija. Tijekom prethodne misije Artemis I zabilježena su veća oštećenja - uključujući pougljenjivanje i pukotine - nego što se očekivalo.
Zbog toga je NASA uoči nove misije promijenila način nanošenja zaštitnog sloja te prilagodila putanju ulaska u atmosferu. Toplinski štit koristi materijal Avcoat, dizajniran da se postupno troši i tako odvodi toplinu tijekom ekstremnih uvjeta povratka.
Isaacman je pojasnio da bijeli dio na fotografijama nije znak oštećenja. 'Bijela boja odgovara području kompresijske podloge i u skladu je s lokalnom geometrijom, nusproizvodima Avcoata i prijelaznim toplinskim uvjetima. Takvo smo ponašanje vidjeli tijekom testiranja i očekivali ga na tom dijelu letjelice', rekao je.
Prvi podaci ohrabrujući, ali analiza tek slijedi
NASA je tijekom slijetanja prikupljala podatke u stvarnom vremenu o ponašanju letjelice i toplinskog štita, no za konačne zaključke bit će potrebno još vremena. 'Kao što se i očekivalo, inženjeri su odmah krenuli u pregled toplinskog štita - od snimaka ronioca neposredno nakon slijetanja do detaljnih analiza na brodu. Nisu uočeni nikakvi neočekivani problemi', istaknuo je Isaacman.
Dodao je kako preliminarni podaci upućuju na to da je toplinski štit u misiji Artemis II radio bolje nego tijekom Artemisa I. Iako su na letjelici nakon slijetanja vidljive tamne površinske promjene, sve upućuje na to da je povratak protekao uspješno.
Performanse toplinskog štita bit će presudne za odluku NASA-e o spremnosti za sljedeću misiju s posadom, planiranu za 2027. godinu. Artemis II bila je prva misija koja je nakon više od 50 godina ponovno poslala ljude prema Mjesecu i predstavlja ključan korak u pripremi budućih lunarnih letova.
Sljedeća misija, Artemis III, trenutačno je planirana za sredinu 2027., no prema aktualnim planovima neće uključivati slijetanje na Mjesec kako je prvotno bilo zamišljeno. Umjesto toga, fokus će biti na testiranju opreme i postupaka spajanja u svemiru.
Voditelj programa Orion, Howard Hu, najavio je da će letjelica proći detaljnu 30-dnevnu inspekciju nakon koje će biti objavljeno službeno izvješće. NASA pritom planira ponovno iskoristiti čak 286 komponenti iz misije Artemis II.