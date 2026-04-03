Na nebu iznad Zagreba snimljen neobičan fenomen. Evo o čemu se radi

Zagrepčani koji su danas podignuli pogled mogli su vidjeti neobičan krug oko Sunca. Znate li o čemu je riječ?

Krug oko Sunca, odnosno halo, svjetli je prsten koji se povremeno pojavi na nebu. Nije rijetka pojava, ali uvijek privlači pozornost. Riječ je o optičkom efektu koji nastaje visoko u atmosferi, kada se Sunčeva svjetlost lomi i odbija na sitnim ledenim kristalima u oblacima. Ti kristali, najčešće u tankim, prozirnim oblacima na velikim visinama, djeluju poput minijaturnih prizmi. Svjetlost kroz njih prolazi pod točno određenim kutovima pa se oko Sunca formira karakterističan svijetli krug. Najčešće se vidi halo promjera od oko 22 stupnja, dok su veći i rjeđi oblici znatno manje uočljivi.

Ponekad se uz halo mogu pojaviti i dodatni svjetlosni fenomeni, poput svijetlih točaka lijevo i desno od Sunca, poznatih kao ‘lažna sunca’. Oni dodatno pojačavaju dojam neobičnog prizora na nebu. Iako djeluje spektakularno, halo nema nikakve veze s opasnim pojavama. Naprotiv, meteorolozi ga često povezuju s promjenom vremena. Naime, oblaci u kojima nastaje često prethode dolasku fronte, pa halo može biti najava kiše ili snijega u sljedećim satima ili danima.