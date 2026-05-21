Kupili ste videoigru, a više je ne možete igrati? EU želi stati tome na kraj

Organizatori inicijative upozoravaju da sve veći broj izdavača prodaje videoigre kod kojih se mora uspostaviti internetska veza s izdavačem da bi funkcionirale. Do problema dolazi kada izdavači, čim za takvu igru prestanu pružati podršku, često prekinu vezu neophodnu za funkcioniranje igre, unište sve radne kopije igre i poduzimaju mjere kako bi osigurali da korisnici više ne mogu osposobiti igru.

Europska građanska inicijativa "Zaustavimo uništavanje videoigara" prikupila je 1.294.188 valjanih potpisa i zadovoljila minimalan prag potpisa u 24 od 27 članica bloka. U Hrvatskoj je minimalan prag potpisa 8.460, a ovu inicijativu potpisalo je 14.403 građana iz Hrvatske. Da bi europska građanska inicijativa bila valjana potrebno je prikupiti najmanje milijun potpisa i zadovoljiti minimalan prag potpisa u najmanje sedam država članica.

Predstavnici inicijative ističu da takva praksa "lišava europske građane njihove imovine jer im u nepredvidivom i proizvoljnom trenutku nakon kupnje uskraćuje pristup proizvodu koji su kupili" i žele to ispraviti ovom inicijativom kako bi se osiguralo da se igre, jednom kada postanu "offline", mogu nastaviti igrati u nekom obliku.

Eurozastupnici su pozvali Komisiju da pozitivno odgovori na zahtjev inicijative, naglasivši da je ovo pitanje zaštite potrošača u digitalnom okruženju.

Njemačka eurozastupnica Zelenih Anna Cavazzini rekla je na raspravi u četvrtak da su građani uputili jasan zahtjev europskim institucijama "da se privede kraju prisilna i prerana smrt videoigara". Cavazzini, predsjednica Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO), naglasila je također da bi se pravo na popravak trebalo odnositi ne samo na fizičke uređaje, već i na digitalno okruženje.

Bugarski eurozastupnik Ilhan Kyuchyuk iz redova liberala koji predsjedava Odborom za pravna pitanja (JURI) rekao je da videoigre "nisu samo zabava, već i umjetnost, inovacija i ključan dio naše kulture", dok je predsjednik Odbora za predstavke (PETI) Bogdan Rzońca iz redova Europskih konzervativaca i reformista rekao da "ova rasprava nadilazi sektor videoigara i tiče se zaštite potrošača, transparentnosti i povjerenja građana u jedinstveno digitalno tržište".

Povjerenik Europske komisije za održivi promet i turizam Apostolos Tzitzikostas sudjelovao je na raspravi s eurozastupnicima i naglasio da su videoigre "jedna od vodećih kreativnih industrija čiji se prihodi procjenjuju na 170 milijardi eura na globalnoj razini i 22 milijarde eura u Europskoj uniji".

Europska komisija dužna je odgovoriti europskoj građanskoj inicijativi do 27. srpnja ove godine i obrazložiti hoće li ili neće predložiti novi zakon ili propis po tom pitanju.