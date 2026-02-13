Spektakularan oproštaj: Hubble snimio posljednje trenutke udaljene zvijezde

Planetarna maglica služi kao izvanredan uvid u užarene ljuske plina i prašine koju odbacuje zvijezda slična Suncu pri kraju života
U zviježđu Labud, oko 1.000 svjetlosnih godina od Zemlje, odvija se završni čin jedne zvijezde nalik Suncu. No umjesto tihe smrti, ona priređuje spektakularan oproštaj koji je u iznimnim detaljima zabilježio svemirski teleskop Hubble
Riječ je o Maglici Jaje, nazvanoj po izgledu koji podsjeća na jaje s 'žumanjkom' u središtu (umiruća zvijezda) okruženim 'bjelanjkom' od plina i prašine. Ova je maglica izuzetno dinamična: dva snažna snopa svjetlosti probijaju se kroz niz koncentričnih, valovitih lukova. Za razliku od većine maglica koje svijetle zbog ionizacije plina, svjetlost ovdje dolazi iz same zvijezde i probija se kroz pukotine u njezinoj prašnjavoj ovojnici.
Ova snimka nije samo vizualno dojmljiva, već i znanstveno vrijedna. Maglica Jaje je predplanetarna maglica, rana faza planetarne maglice, odnosno užarene ljuske plina i prašine koju odbacuje zvijezda slična Suncu pri kraju života. Prema NASA-i, to je prva, najmlađa i najbliža poznata predplanetarna maglica. Iako planetarne maglice nemaju izravne veze s planetima, njihov materijal postaje građa za buduće zvjezdane sustave, uključujući one s planetima poput našeg.
Budući da predplanetarna faza traje svega nekoliko tisuća godina, Maglica Jaje pruža rijetku priliku da se proces izbacivanja materijala promatra gotovo u stvarnom vremenu. Kako se jezgra zvijezde bude zagrijavala, počet će ionizirati okolni plin, zbog čega će maglica početi svijetliti vlastitom svjetlošću i prijeći u sljedeću fazu razvoja.
Rana opažanja istaknula su iznimno simetrične uzorke unutar maglice. Zbog njihove pravilnosti znanstvenici smatraju da nisu posljedica nasilne eksplozije supernove. Umjesto toga, vjerojatno upućuju na koordinirani niz još nedovoljno razjašnjenih epizoda izbacivanja materijala iz jezgre obogaćene ugljikom.
Kombiniranjem starijih i novijih podataka s Hubblea istraživači su sastavili dosad najdetaljniji prikaz slojevite strukture ove maglice. Ti podaci pružaju nove uvide u to kako umiruće zvijezde oblikuju materijal koji će jednog dana sudjelovati u stvaranju novih generacija zvijezda i planetarnih sustava, piše Space.