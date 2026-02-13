Spektakularan oproštaj: Hubble snimio posljednje trenutke udaljene zvijezde

U zviježđu Labud, oko 1.000 svjetlosnih godina od Zemlje, odvija se završni čin jedne zvijezde nalik Suncu. No umjesto tihe smrti, ona priređuje spektakularan oproštaj koji je u iznimnim detaljima zabilježio svemirski teleskop Hubble

Riječ je o Maglici Jaje, nazvanoj po izgledu koji podsjeća na jaje s 'žumanjkom' u središtu (umiruća zvijezda) okruženim 'bjelanjkom' od plina i prašine. Ova je maglica izuzetno dinamična: dva snažna snopa svjetlosti probijaju se kroz niz koncentričnih, valovitih lukova. Za razliku od većine maglica koje svijetle zbog ionizacije plina, svjetlost ovdje dolazi iz same zvijezde i probija se kroz pukotine u njezinoj prašnjavoj ovojnici.

Ova snimka nije samo vizualno dojmljiva, već i znanstveno vrijedna. Maglica Jaje je predplanetarna maglica, rana faza planetarne maglice, odnosno užarene ljuske plina i prašine koju odbacuje zvijezda slična Suncu pri kraju života. Prema NASA-i, to je prva, najmlađa i najbliža poznata predplanetarna maglica. Iako planetarne maglice nemaju izravne veze s planetima, njihov materijal postaje građa za buduće zvjezdane sustave, uključujući one s planetima poput našeg.