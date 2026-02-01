Muskov Starlink moći će upotrebljavati korisnične podatke za obuku AI-ja

Uoči velike inicijalne javne ponude dionica planirane kasnije ove godine, Muskova kompanija za lansiranje raketa u svemir SpaceX u pregovorima je o spajanju s također Muskovom tvrtkom za umjetnu inteligenciju, xAI. SpaceX, koja je već najvrjednija privatna tvrtka na svijetu, nakon inicijalne javne ponude mogao bi dosegnuti vrijednost veću od 1.000 milijardi dolara.

U međuvremenu, projekt kompanije SpaceX usmjeren na pružanje brzog i pouzdanog satelitskog interneta širom svijeta, Starlink, ažurirao je svoju globalnu politiku privatnosti 15. siječnja, prema web stranici Starlinka. Ta politika sada uključuje nove detalje u kojima se navodi da se, osim ako to korisnik ne isključi, podaci Starlinka mogu koristiti "za obuku naših modela strojnog učenja ili umjetne inteligencije" i mogu se dijeliti s pružateljima usluga tvrtke i "trećim suradnicima", bez navođenja daljnjih detalja. Prethodna verzija politike privatnosti, arhivirana verzija iz studenog koju je pregledao Reuters, nije sadržavala tekst o obuci umjetne inteligencije na podacima Starlinka.

SpaceX nije odgovorio Reutersu na zahtjev za komentar.

Starlink ima blago podataka

Starlink prikuplja ogromne količine korisničkih podataka, uključujući podatke o lokaciji, o kreditnim karticama, kontaktne podatke i IP adrese korisnika. Također prikuplja takozvane komunikacijske podatke, koji uključuju audio i vizualne informacije, podatke u dijeljenim datotekama i "zaključke koje možemo izvesti iz drugih osobnih podataka koje prikupljamo", prema globalnoj politici privatnosti te kompanije.