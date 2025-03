Neobičan fenomen na nebu iznad Hrvatske: Za misterioznu spiralu zaslužan je Musk

Nenavaden pojav na nebu – posledica SpaceX boosterja B1092.



Danes zvečer so številni opazovalci v Sloveniji in okolici na nebu opazili nenavaden svetlobni pojav – spiralno strukturo, ki se je premikala in spreminjala obliko ter bila vidna približno dve minuti.

