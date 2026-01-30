šifra 302

Cure dokumenti o Epsteinu, spominje se i Elon Musk: 'Kad bismo trebali krenuti?'

Elon Musk
Elon Musk Izvor: EPA / Autor: JIM LO SCALZO
Polako se javnosti pokazuju neki od tri milijuna stranica dokumenata povezanih s pokojnim optuženikom za pedofiliju Jeffreyjem Epsteinom. U njima se pojavljuju zanimljiva imena, poput Elona Muska, obitelji Clinton, ali i savjetnika Donalda Trumpa pa i Baracka Obame

Američki ured za pravosuđe objavio je novi serijal dokumenata o pokojnom multimilijunašu i optuženiku za pedofiliju Jeffreyju Epsteinu.

Po riječima zamjenika glavne tužiteljice, Todda Blanchea, objavljeno je više od tri milijuna stranica dokumenata, uz te 180.000 fotografija i 2000 videozapisa vezanih za Epsteina.

Demokratski kongresnici koji su i inicirali objavu svih dosjea o Epsteinu, tvrde da je to jedva polovica svih dokumenata koje ured za pravosuđe posjeduje.

Odvjetnici Epsteinovih žrtava, pak, žale se na činjenicu da se brojna imena žrtava i osoba koje su posredno sudjelovale u komunikaciji s Epsteinom uopće nisu zaštićena, piše CNN, koji donosi i nekoliko šokantnih zapisa.

Musk htio posjetiti njegov otok

Svakako je najintrigantnija komunikacija između Epsteina i trenutno najbogatijeg čovjeka na svijetu, vlasnika X-a i Tesle, Elona Muska.

On je krajem 2013. godine poslao e-mail Epsteinu kako bi se dogovorio s njime oko putovanja na njegov otok u Karibima. Musk je ranije tvrdio kako je odbio Epsteinove pokušaje da ga nagovori da posjeti jedan od dva njegova otoka, koji je bio epicentar gnjusnog zlostavljanja brojnih maloljetnica i mlađih žena.

Dokumenti pokazuju kako je Musk poslao poruku Epsteinu: "Bit ću na području Britanskih Djevičanskih Otoka/Sv. Bartolomeja tijekom blagdana. Ima li prikladnog vremena za posjet?"

Epstein mu je odgovorio da bi početak nove godine bio idealan, dodajući: "Uvijek ima mjesta za tebe." Kasnije mu je javio da bi mu odgovarali 2. i 3. siječnja, na što mu je Musk rekao da u noći 2. siječnja mora letjeti nazad u Los Angeles, ali je potom dodao da može odgoditi svoj povratak. "Kada bismo trebali krenuti na tvoj otok?“ upitao je Musk Epsteina.

Jeffrey Epstein
Jeffrey Epstein Izvor: Profimedia / Autor: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

Epstein u kampanji za Hillary Clinton?

Zanimljiva je priča i Howarda Lutnicka, sadašnjeg američkog državnog tajnika za trgovinu i bivšeg izvršnog direktora financijske tvrtke Cantor Fitzgerald, koji je bio dugogodišnji susjed Epsteinu na Manhattanu.

Lutnick je jednom medijima opisao kako je Epstein njemu i njegovoj supruzi 2005. pokazao "sobu za masažu" u svojoj kući koja im se zgadila. Rekao je da su tada odlučili da "više nikada neće biti u sobi s tom odvratnom osobom".

No, 10 godina kasnije, Lutnick je poslao e-mail Epsteinovom asistentu, s pozivom Epsteinu da sudjeluje u prikupljanju sredstava za demokratsku kandidaturu Hillary Clinton na izborima godinu dana poslije. Nije poznato je li Epstein sudjelovao u toj kampanji.

Na jednoj od fotografija nalazi se i Bill Clinton
Na jednoj od fotografija nalazi se i Bill Clinton Izvor: X / Autor: House Oversight Committee

Peti amandman

Njegova povezanost s obitelji Clinton čest je predmet propitivanja, pa i potencijalnih sankcija. Naime, Hillary i Bill Clinton nedavno su odbili sudjelovati na ispitivanju posebnog odbora unutar američkog Kongresa o svojim vezama s Epsteinom, zbog čega im prijete i kazne zbog nepoštovanja institucija.

Zanimljivo, Epstein je u slučaju tužbe jedne od svojih žrtava, Victorije Giuffre protiv njegove djevojke Ghislaine Maxwell, 2016. godine dao iskaz u kojem se nekoliko puta pozvao na peti amandman, odbivši odgovoriti na desetak pitanja o svojoj povezanosti s bivšim predsjednikom Billom Clintonom ili Zakladom Clinton.

Neki primjeri pitanja postavljenih Epsteinu bili su: "Molim vas, opišite sve večere koje ste ikada imali s Billom Clintonom" i "Molim vas, navedite svako mjesto gdje ste vi i Bill Clinton ikada bili zajedno."

Odvjetnici su također više puta pitali Epsteina je li Clinton posjetio njegov privatni otok i letio njegovim privatnim avionom. Također su više puta pitali Epsteina je li čuo za Zakladu Clinton i za sve svoje interakcije s njom. Na svako pitanje Epstein je odgovorio: "Peti."

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: justice.gov / Planet / Profimedia

'Kao stariji brat'

Epstein je bio blizak i s osobljem administracije još jednog američkog predsjednika, Baracka Obame. To pokazuju i mailovi Kathy Ruemmler, glavne odvjetnice u Goldman Sachsu i savjetnice Bijele kuće u Obaminoj administraciji. 

Naime, na Božić i Štefanje 2015. Epstein je putem neimenovane osobe rezervirao i platio njeno putovanje zrakoplovom u prvoj klasi za Švicarsku. Neimenovana je osoba potom rekla Kathy Ruemmler da je Epstein smatra "vrlo dobrom prijateljicom", na što je Ruemmler odgovorila: "Pa, obožavam ga. Kao da imam još jednog starijeg brata!“

Inače, Epstein je u ranije objavljenim korespondencijama nazvao Ruemmler "mojom velikom braniteljicom". Naime, on je zatražio njezin savjet dok se suočavao s ponovnim ispitivanjem zbog zlostavljanja maloljetnih djevojčica. Oslanjao se i na njezin doprinos dok je pisao odgovore na kritičko izvještavanje u medijima.

Fotografija Donalda Trumpa na imanju Jeffreya Epsteina
Fotografija Donalda Trumpa na imanju Jeffreya Epsteina Izvor: Licencirane fotografije / Autor: House Oversight Committee

Trump ga izbacio iz Mar-a-laga

Među objavljenim dokumentima su i deseci ključnih FBI-jevih memoranduma pod nazivom "302". Oni su važan dio masovnog prikupljanja dosjea povezanih s Epsteinom.

Ovi memorandumi sadrže bilješke koje su agenti FBI-a vodili prilikom intervjua sa svjedocima. Oni bilježe ono što je svjedok rekao istražiteljima. Ne opisuju naknadne pokušaje potvrđivanja informacija. No, žrtve su željele vidjeti što se nalazi u tim dosjeima.

Tako je jedan svjedok u lipnju 2020. rekao FBI-u o "odnosu" bivšeg Trumpovog savjetnika Stevea Bannona s Jeffreyjem Epsteinom, ali je "oklijevao" detaljno raspravljati o toj temi jer je Bannon bio "prijatelj s moćnim ljudima".

Identitet ovog svjedoka je redigiran, kao i gotovo cijeli dokument od četiri stranice. Bannon nikad nije bio optužen ni za kakav prekršaj povezan s Epsteinom. 

Još jedan od dokumenata "302" sadrži bilješke s navodnog FBI-jevog intervjua s Virginijom Giuffre, jednom od najpoznatijih Epsteinovih žrtava, koja je u travnju počinila samoubojstvo. Intervju se dogodio u srpnju 2013. u američkom konzulatu u Sydneyju, gdje je Giuffre u to vrijeme živjela.

Djelomično redigirani dopis ukazuje na to da je Giuffre istražiteljima ispričala o tome kako je kao tinejdžerica radila u klubu Mar-a-Lago predsjednika Donalda Trumpa na jugu Floride, kako je odande regrutirana da radi za Epsteina i kako je bila izložena seksualnom zlostavljanju od strane neimenovane osobe koja je vjerojatno i Epstein.

Policija nikada nije optužila Trumpa za nedjela u vezi s Epsteinom. Bijela kuća rekla je da je Trump izbacio Epsteina iz svog kluba jer se "ponašao kao čudak", a Trump je rekao da su se posvađali jer je "ukrao ljude koji su radili za njega". Što se tiče Giuffreinog vremena provedenog u radu u Trumpovom društvenom klubu, prethodno je tvrdio da "nije imala nikakvih pritužbi na nas... apsolutno nikakvih".

