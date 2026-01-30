Cure dokumenti o Epsteinu, spominje se i Elon Musk: 'Kad bismo trebali krenuti?'

Polako se javnosti pokazuju neki od tri milijuna stranica dokumenata povezanih s pokojnim optuženikom za pedofiliju Jeffreyjem Epsteinom. U njima se pojavljuju zanimljiva imena, poput Elona Muska, obitelji Clinton, ali i savjetnika Donalda Trumpa pa i Baracka Obame

Američki ured za pravosuđe objavio je novi serijal dokumenata o pokojnom multimilijunašu i optuženiku za pedofiliju Jeffreyju Epsteinu. Po riječima zamjenika glavne tužiteljice, Todda Blanchea, objavljeno je više od tri milijuna stranica dokumenata, uz te 180.000 fotografija i 2000 videozapisa vezanih za Epsteina. Demokratski kongresnici koji su i inicirali objavu svih dosjea o Epsteinu, tvrde da je to jedva polovica svih dokumenata koje ured za pravosuđe posjeduje. Odvjetnici Epsteinovih žrtava, pak, žale se na činjenicu da se brojna imena žrtava i osoba koje su posredno sudjelovale u komunikaciji s Epsteinom uopće nisu zaštićena, piše CNN, koji donosi i nekoliko šokantnih zapisa.

Musk htio posjetiti njegov otok Svakako je najintrigantnija komunikacija između Epsteina i trenutno najbogatijeg čovjeka na svijetu, vlasnika X-a i Tesle, Elona Muska. On je krajem 2013. godine poslao e-mail Epsteinu kako bi se dogovorio s njime oko putovanja na njegov otok u Karibima. Musk je ranije tvrdio kako je odbio Epsteinove pokušaje da ga nagovori da posjeti jedan od dva njegova otoka, koji je bio epicentar gnjusnog zlostavljanja brojnih maloljetnica i mlađih žena. Dokumenti pokazuju kako je Musk poslao poruku Epsteinu: "Bit ću na području Britanskih Djevičanskih Otoka/Sv. Bartolomeja tijekom blagdana. Ima li prikladnog vremena za posjet?" Epstein mu je odgovorio da bi početak nove godine bio idealan, dodajući: "Uvijek ima mjesta za tebe." Kasnije mu je javio da bi mu odgovarali 2. i 3. siječnja, na što mu je Musk rekao da u noći 2. siječnja mora letjeti nazad u Los Angeles, ali je potom dodao da može odgoditi svoj povratak. "Kada bismo trebali krenuti na tvoj otok?“ upitao je Musk Epsteina.

Epstein u kampanji za Hillary Clinton? Zanimljiva je priča i Howarda Lutnicka, sadašnjeg američkog državnog tajnika za trgovinu i bivšeg izvršnog direktora financijske tvrtke Cantor Fitzgerald, koji je bio dugogodišnji susjed Epsteinu na Manhattanu. Lutnick je jednom medijima opisao kako je Epstein njemu i njegovoj supruzi 2005. pokazao "sobu za masažu" u svojoj kući koja im se zgadila. Rekao je da su tada odlučili da "više nikada neće biti u sobi s tom odvratnom osobom". No, 10 godina kasnije, Lutnick je poslao e-mail Epsteinovom asistentu, s pozivom Epsteinu da sudjeluje u prikupljanju sredstava za demokratsku kandidaturu Hillary Clinton na izborima godinu dana poslije. Nije poznato je li Epstein sudjelovao u toj kampanji.

Peti amandman Njegova povezanost s obitelji Clinton čest je predmet propitivanja, pa i potencijalnih sankcija. Naime, Hillary i Bill Clinton nedavno su odbili sudjelovati na ispitivanju posebnog odbora unutar američkog Kongresa o svojim vezama s Epsteinom, zbog čega im prijete i kazne zbog nepoštovanja institucija. Zanimljivo, Epstein je u slučaju tužbe jedne od svojih žrtava, Victorije Giuffre protiv njegove djevojke Ghislaine Maxwell, 2016. godine dao iskaz u kojem se nekoliko puta pozvao na peti amandman, odbivši odgovoriti na desetak pitanja o svojoj povezanosti s bivšim predsjednikom Billom Clintonom ili Zakladom Clinton. Neki primjeri pitanja postavljenih Epsteinu bili su: "Molim vas, opišite sve večere koje ste ikada imali s Billom Clintonom" i "Molim vas, navedite svako mjesto gdje ste vi i Bill Clinton ikada bili zajedno." Odvjetnici su također više puta pitali Epsteina je li Clinton posjetio njegov privatni otok i letio njegovim privatnim avionom. Također su više puta pitali Epsteina je li čuo za Zakladu Clinton i za sve svoje interakcije s njom. Na svako pitanje Epstein je odgovorio: "Peti."

'Kao stariji brat' Epstein je bio blizak i s osobljem administracije još jednog američkog predsjednika, Baracka Obame. To pokazuju i mailovi Kathy Ruemmler, glavne odvjetnice u Goldman Sachsu i savjetnice Bijele kuće u Obaminoj administraciji. Naime, na Božić i Štefanje 2015. Epstein je putem neimenovane osobe rezervirao i platio njeno putovanje zrakoplovom u prvoj klasi za Švicarsku. Neimenovana je osoba potom rekla Kathy Ruemmler da je Epstein smatra "vrlo dobrom prijateljicom", na što je Ruemmler odgovorila: "Pa, obožavam ga. Kao da imam još jednog starijeg brata!“ Inače, Epstein je u ranije objavljenim korespondencijama nazvao Ruemmler "mojom velikom braniteljicom". Naime, on je zatražio njezin savjet dok se suočavao s ponovnim ispitivanjem zbog zlostavljanja maloljetnih djevojčica. Oslanjao se i na njezin doprinos dok je pisao odgovore na kritičko izvještavanje u medijima.