Ancelotti šokirao Brazilce popisom za Hrvatsku, Ronaldinho prvi digao glas: Evo što mu je poručio

Novi izbornik Brazila objavio je popis igrača za nadolazeće oglede, a iako je pozvao čak devetoricu napadača, među njima nije bilo zvijezde Santosa i jednog od najvećih imena u povijesti brazilske reprezentacije. Upravo je zato njegova odluka izazvala burne komentare u zemlji gdje se od reprezentacije uvijek očekuje samo najveće.

Ancelotti je nakon objave popisa pojasnio da vrata Neymaru nisu zatvorena, ali i jasno dao do znanja da za mjesto u momčadi neće biti dovoljno samo ime.

'Ako Neymar bude spreman, možda će ići na Svjetsko prvenstvo, ali možda i neće. Ako nije sto posto spreman, neće biti tu. Ako uspije doći do sto posto, možda će biti pozvan', rekao je Ancelotti.

Potom je dodatno objasnio svoju odluku:

'Trenutačno nije spreman. Kao što sam rekao, konačan popis tek dolazi. Neymar mora nastaviti raditi, igrati, pokazivati svoju kvalitetu i ostati u dobroj fizičkoj formi.'

Iako je Ancelotti pokušao smiriti situaciju, u Brazilu se već otvorila rasprava o tome može li reprezentacija bez Neymara uopće izgledati kao ozbiljan kandidat za najveće stvari. Mnogi smatraju da je prerano otpisivati igrača koji i dalje, unatoč ozljedama i problemima s kontinuitetom, ima golemi utjecaj na igru i svlačionicu.

Ronaldinho je bio među onima koji nisu skrivali razočaranje.

'Neymar je i na jednoj nozi bolji od većine Brazilaca u ovom trenutku. Jednostavno više ne uživam gledajući Brazil kao nekad. On mora biti u reprezentaciji na Svjetskom prvenstvu', poručio je legendarni Brazilac.

Njegove riječi dodatno su pojačale pritisak na izbornika. Iako su prijateljske utakmice prilika za testiranje i traženje rješenja, Ronaldinho smatra da se Neymarov utjecaj i kvaliteta ne smiju zanemariti - osobito uoči tako važnog razdoblja.

Brazilci sada s velikom pozornošću čekaju iduće Ancelottijeve odluke i pitaju se hoće li se slavni Talijan predomisliti te vratiti Neymara u momčad prije konačnog popisa za Svjetsko prvenstvo.

Brazil će u ožujku igrati protiv Francuske 26. ožujka te protiv Hrvatske 31. ožujka, a na Ancelottijevu popisu nalaze se sljedeći igrači:

Golmani: Alisson, Bento, Ederson

Obrana: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Leo Pereira, Marquinhos, Wesley

Vezni red: Andrey Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho, Gabriel Sara

Napad: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Rayan, Vinicius Junior, Joao Pedro